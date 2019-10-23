«Славия» Прага — «Барселона». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Славия» Прага будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Синобо» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Барселона».

«Славия» Прага

В первом матче группового этапа ЛЧ красно-белые сумели оказать достойное сопротивление «Интеру». Встреча завершилась ничьей, в которой миланцы спаслись в добавленное время — 1:1.

После этого подопечные Йиндржиха Трпишовского уверенно разобрались со «Спартой» в чемпионате (0:3). А в 1/16 финала Кубка Чехии «Славия» разгромила «Вышеград» (8:0).

В 11 туре Первой лиги пражский коллектив с минимальным преимуществом одолел «Младу» Болеслав (1:0), после чего одержал еще две победы и поэтому лидирует с шестиочковым отрывом в чемпионате Чехии.

Во втором поединке группы ЛЧ команда проиграла дома «Боруссии» Дортмунд (0:2), поэтому занимает третье место.

«Барселона»

«Барселона» стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей против дортмундской «Боруссии» (0:0).

Во втором туре группы команда выиграла у «Интера» 2:1. Теперь она поднялась на второе место.

«Блауграна», несмотря на провал в начале сезона, сейчас занимает первую строчку в испанской Примере с 19 очками.

«Каталонцы» выиграли пять последних матчей. Они обыграли дома «Вильярреал» (2:1), на выезде отобрали очки у «Хетафе» (2:0), а также разгромили «Севилью» (4:0) и «Эйбар» (3:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и в матче будет забито четыре или более гола за 2,7. 0