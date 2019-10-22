«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.63) на тоталы в ЛЧ 22 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» 22 октября в Турине на стадионе «Альянц» будет принимать российский «Локомотив». Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Локомотив».

«Ювентус»

У туринского коллектива на данный момент 6-матчевая забивная серия в самом престижном евротурнире. Последний раз он не смог огорчить своего соперника в феврале этого года (в 1/8 финала в игре с «Атлетико» в Мадриде — 0:2).

А до этого поединка «черно-белые» забивали в семи играх Лиги чемпионов подряд, показывая среднюю результативность почти два гола за матч.

В текущем розыгрыше чемпионской лиги «Ювентус» провел два матча, отметившись в них пятью результативными ударами, сыграв 2:2 в Мадриде с «Атлетико» и обыграв 3:0 в Турине «Байер».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В десяти матчах с учетом всех турниров туринцы в этом сезоне не смогли забить только в одной игре — «Фиорентине» в чемпионате Италии (0:0).

«Локомотив»

«Железнодорожники» за последние восемь встреч в Лиге чемпионов в половине матчей не смог распечатать ворота своего оппонента.

В двух из четырех забивных матчах москвичи забивали по два гола, а в двух других — по одному. Пропускали в этой серии они в среднем почти два мяча за поединок ЛЧ.

В текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы «Локомотив» забил два гола при трех пропущенных (обыграл в гостях «Байер» — 2:1 и уступил дома «Атлетико» — 0:2).

За 17 матчей в текущем сезоне во всех турнирах «красно-зеленые» не забивали только в двух встречах (раз в чемпионате и раз в ЛЧ).

Прогноз на «Ювентус» — «Локомотив»

Учитывая, что туринцы забивают в среднем по два гола за матч, а москвичи как раз столько же пропускают, предлагаем поставить — «Юве» забьет более 2,0 гола. 0