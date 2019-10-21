«Брешия» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Италии 21 октября 2019 года

В 8-м туре итальянской Серии А «Брешия» сыграет с «Фиорентиной». Встреча, которая пройдет 21 октября на стадионе «Марио Ригамонти», начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Брешия» — «Фиорентина».

«Брешия»

«Брешия» по итогам прошлого сезона смогла вернуться после 7-летнего перерыва в Серию А, став победителем второго по силе дивизиона Италии.

Начали в элите «ласточки» просто блестяще, переиграв в первом туре на выезде «Кальяри» со счетом 1:0. После чего они дважды проиграли — в гостях «Милану» (0:1) и дома «Болонье» (3:4).

В четвертом туре итальянского первенства «бело-синие» добыли свою вторую викторию в сезоне, одолев опять же на выезде «Удинезе» (1:0). Затем снова они дважды остаются ни с чем — по 1:2 от «Юве» на своей территории и «Наполи» в Неаполе.

С шестью зачетными баллами «Брешия», которыми разжилась ними только в гостях, идет на 16 позиции, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

«Фиорентина»

«Фиорентина» с 11 очками после семи матчей расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А, но от топ-4 отстает на четыре пункта при игре в запасе.

Старт для «фиалок» в этом сезоне выдался крайне неудачным, проиграв две игры кряду — «Наполи» (3:4) дома и «Дженоа» (1:2) на выезде. После этого они не проигрывают в чемпионате.

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В третьем туре «фиолетовые» сыграли вничью во Флоренции с «Ювентусом» (0:0), потом расписали мировую с «Аталантой» (2:2) в гостях, а последующие три игры они выиграли.

В этом победном отрезке Рибери и ко поочередно одолели «Сампдорию» (2:1) на своей территории, «Милан» (3:1) на Сан-Сиро и «Удинезе» (1:0) на «Артемио Франки».

Последний раз эти команды играли между собой в 2011 году. И тогда в Брешие команды сыграли 2:2, а во Флоренции победили «фиалки» — 3:2.

Прогноз на «Брешия» — «Фиорентина»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фиорентины» — 2.00, победа «Брешии» — 3.85, ничья — 3.65.

Обе команды играют в этом сезоне результативно, зачастую не уходя с поля без забитого мяча. Предлагаем поставить — обе забьют. 0