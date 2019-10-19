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    Удержит ли «Ювентус» добытое лидерство?

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч итальянской Серии А 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Болонья»
    В прошлом туре «Ювентус» вышел в лидеры
    В субботу, 19 октября, «Ювентус» будет принимать на своем поле «Болонью» в рамках восьмого тура итальянской Серии А. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    В семи поединках чемпионата Италии туринская «Ювентус» заработал 19 очков, благодаря чему занимает первую позицию в турнирной таблице с отрывом в два балла от «Интера».

    Первая потеря очков случилась в выездной встрече во Флоренции, где «Зебры» разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0).

    Ничьей закончился и матч в групповом этапе Лиги чемпионов — на «Ванда Метрополитано» гости не удержали преимущество и упустили победу над «Атлетико» (2:2).

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    После этого подопечные Маурицио Сарри одолели «Верону» (2:1) и взяли верх над «Брешией» (1:2), а в матче Серии А со счетом 2:0 был обыгран СПАЛ.

    Затем «Старая Синьора» разгромила дома «Байер» (3:0) во втором туре своей группы Лиги чемпионов и вернулась на вершину Серии А, победив на выезде «Интер» (2:1).

    «Болонья»

    После семи туров итальянской Серии А «Болонья» располагается на 11-м месте в таблице с 9 очками. На старте сезона «красно-синие» забили 7 голов и столько же пропустили.

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    • Начался сезон для коллектива не с чемпионата, а с Кубка Италии. В матче 1/32 финала команда без всяких трудностей переиграла «Пизу» (0:3).

    На старте Серии А была ничья с «Вероной» (1:1), а затем — победы над СПАЛом (1:0) и «Брешия» (4:3).

    В последних четырех матчах победить не удавалось — фиаско против «Ромы» (1:2) и «Удинезе» (0:1), а также ничья с «Дженоа» (0:0) и «Лацио» (2:2).

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    В этих играх ощущается отсутствие главного тренера Синиши Михайловича — специалист продолжает борьбу с лейкемией.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что после первого тайма будет ничья, а матч в итоге выиграет «Ювентус» за 4,0. 0

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    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч итальянской Серии А 19 октября 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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