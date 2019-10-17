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    Сохранит ли свой отрыв «Фламенго»?

    «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч бразильской Серии А 17 октября 2019 года

    Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз на «Форталеза» — «Фламенго»
    «Фламенго» уверенно лидирует в таблице
    В 26 туре бразильской Серии А «Форталеза» будет принимать «Фламенго». Игра пройдет 17 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Форталеза» — «Фламенго».

    «Форталеза»

    По итогам 25-ти туров «Форталеза» находится в нижней половине турнирной таблицы. Команда имеет в своем активе 28 очков и занимает 15-ю строчку.

    Коллективу пока рано расслабляться и думать, что ему вряд ли удастся понизиться в классе. Во всяком случае, отрыв в шесть баллов от зоны вылета не позволяет его футболистам так считать.

    Подопечные Рожерио Сени редко побеждают. В восьми предыдущих поединках им удалось выиграть только дважды, правда, в четырех предыдущих матчах они одержали две виктории.

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    «Фламенго»

    После 25-ти туров «Фламенго» уверенно лидирует в турнирной таблице. Клуб из Рио-де-Жанейро на восемь пунктов опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».

    Такой отрыв сулит неплохие перспективы одному из исторических грандов Бразилии за 13 туров до завершения первенства. В прошлый раз он выигрывал титул ровно 10 лет назад.

    Команда не знает поражений в 15-ти поединках кряду во всех турнирах при трех ничьих. При этом в трех предыдущих играх она победила.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех хозяев оценивается в 12,1, ничья — в 7,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фламенго» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0

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    «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч бразильской Серии А 17 октября 2019 года. Прогноз на «Форталеза» — «Фламенго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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