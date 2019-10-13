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    Могут ли македонцы рассчитывать на очки в Варшаве?

    Польша — Северная Македония. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч отбора Евро-2020 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Польши
    Прогноз на Польша — Северная Македония
    Роберт Левандовски
    В воскресенье, 13 октября, в Варшаве на стадионе «Народовы» сборная Польши примет национальную команду Северной Македонии в восьмом туре отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Польша — Северная Македония.

    Польша

    За три тура до конца квалификации сборная Польши с 16 очками расположилась на первом месте в группе G и при определенных раскладах уже после матча с македонцами может добыть путевку на Евро-2020.

    В семи матчах отборочной компании поляки теряли очки только в двух случаях, когда проиграли в Словении местной сборной со счетом 0:2, а также на своем поле расписали мировую с Австрией (0:0).

    Пять других игр в квалификационном раунде «белые орлы» выиграли с общим результатом 11:0. В том числе в этот период они обыграли и своего предстоящего противника в гостях — 1:0.

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    • Несколько дней тому назад «кадра» провела гостевой поединок в отборе со сборной Латвии, где добыла разгромную викторию со счетом 3:0 при хет-трике Левандовски.

    Северная Македония

    Национальная команда Северной Македонии в семи поединках завоевала 11 пунктов, с которыми расположилась на третьем месте в своем секстете, уступая второй строке всего два пункта.

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    Македонцы, начавшие не совсем удачно квалификационную компанию (пять баллов в пяти первых матчах), выиграли свои две последние игры и теперь имеют неплохие шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

    В этот победный период «золотисто-красные» одолели в гостях Латвию со счетом 2:0, а также в последнем туре они на своей территории переиграли Словению — 2:1.

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    Между собой эти сборные провели четыре встречи. Перевес здесь находится на стороне поляков, выигравшие три игры при одном ничейном исходе, разница мячей — 9:2.

    Прогноз на Польша — Северная Македония

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Польши предлагают — 1.35.

    На викторию команды Северной Македонии дают — 9.10, ничья оценена — в 5.10.

    Прогнозируем, что македонцы, которым очку нужны больше, чем полякам, будут стараться разжиться зачетными баллами. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0

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    Польша — Северная Македония. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч отбора Евро-2020 13 октября 2019 года. Прогноз на Польша — Северная Македония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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