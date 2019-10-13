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    Сборная России оформит в Никосии выход на Евро-2020

    Кипр — Россия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России
    Прогноз на Кипр — Россия
    Россия — Кипр
    В 8-м туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Кипра 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП» сыграет с командой России. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Кипр — Россия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 13 Октября 2019 года
    Кипр
    • Кипр 19:00 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    Кипр

    В отборе к Евро-2020 островитяне стартовали в марте с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0). Во втором туре сборная Кипра была побеждена Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

    В июне киприоты на выезде уступили команде Шотландии со счетом 1:2, едва не уйдя от поражения на последних минутах, но тут же пропустив снова. Затем подопечные Ран Бен Шимона уступили на выезде России (0:1).

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    В сентябре сборная Кипра свела вничью поединок против Казахстана (1:1) дома, а потом разгромила на выезде Сан-Марино — 4:0.

    В последнем матче сборная Кипра на выезде одержала волевую победу над Казахстаном со счетом 2:1. Пропустив в первом тайме, киприоты дважды забили в концовке встречи.

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    • В группе I сборная Кипра после 7-х туров идет на третьем месте с 10 очками и сохраняет шансы на попадание на Евро-2020. Для этого островитянам нужна только победа в матче с Россией.

    Россия

    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

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    В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)

    Также в июне сборная России не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.

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    • В сентябре подопечные Черчесова на выезде одержали волевую победу над Шотландией (2:1) и своем поле с трудом одолели Казахстан (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил Марио Фернадес.

    Кипр — Россия: прогноз на тоталы

    В последнем матче россияне на своем поле разгромили Шотландию (4:0), забив все 4 мяча после перерыва — дубль и ассист на свой счет записал Дзюба, забивший уже 8 голов в отборе.

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    • В группе I сборная России после 7-х туров идет на втором месте с 18 очками, на 3 очка отставая от Бельгии. Победа над Кипром или ничья гарантирует россиянам выход на Евро-2020.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу России равен 1,55, тогда как успех Кипра оценивается в 6,50, а ничья — в 4,15.

    Сборной России пришлось тяжело в первом матче с Кипром, но прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют, а значит — оформят выход на Евро.

    Россияне забивали в каждом из матчей отборочного турнира. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,70 и «Гол в обоих таймах» за 1,75. 0

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    Кипр — Россия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы 13 октября 2019 года. Прогноз на Кипр — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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