Кипр — Россия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы 13 октября 2019 года

В 8-м туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Кипра 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП» сыграет с командой России. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Кипр — Россия.

Кипр

В отборе к Евро-2020 островитяне стартовали в марте с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0). Во втором туре сборная Кипра была побеждена Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

В июне киприоты на выезде уступили команде Шотландии со счетом 1:2, едва не уйдя от поражения на последних минутах, но тут же пропустив снова. Затем подопечные Ран Бен Шимона уступили на выезде России (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

В сентябре сборная Кипра свела вничью поединок против Казахстана (1:1) дома, а потом разгромила на выезде Сан-Марино — 4:0.

В последнем матче сборная Кипра на выезде одержала волевую победу над Казахстаном со счетом 2:1. Пропустив в первом тайме, киприоты дважды забили в концовке встречи.

В группе I сборная Кипра после 7-х туров идет на третьем месте с 10 очками и сохраняет шансы на попадание на Евро-2020. Для этого островитянам нужна только победа в матче с Россией.

Россия

Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)

Также в июне сборная России не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.

В сентябре подопечные Черчесова на выезде одержали волевую победу над Шотландией (2:1) и своем поле с трудом одолели Казахстан (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил Марио Фернадес.

Кипр — Россия: прогноз на тоталы

В последнем матче россияне на своем поле разгромили Шотландию (4:0), забив все 4 мяча после перерыва — дубль и ассист на свой счет записал Дзюба, забивший уже 8 голов в отборе.

В группе I сборная России после 7-х туров идет на втором месте с 18 очками, на 3 очка отставая от Бельгии. Победа над Кипром или ничья гарантирует россиянам выход на Евро-2020.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу России равен 1,55, тогда как успех Кипра оценивается в 6,50, а ничья — в 4,15.

Сборной России пришлось тяжело в первом матче с Кипром, но прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют, а значит — оформят выход на Евро.

Россияне забивали в каждом из матчей отборочного турнира. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,70 и «Гол в обоих таймах» за 1,75. 0