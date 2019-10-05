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    Сможет ли «Анже» огорчить ПСЖ?

    ПСЖ — «Анже». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч чемпионата Франции 5 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Анже
    Прогноз на ПСЖ — «Анже»
    ПСЖ опережает «Анже» на два очка
    В девятом туре французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Анже». Игра пройдет на «Парк де Пренс» 5 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на ПСЖ — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    Парижский клуб является лидером чемпионата с 18 очками, заработанными в восьми встречах. «Пари Сен-Жермен» пропустил четыре гола, что является лучшим показателем в первенстве.

    До позапрошлого тура поражение от «Ренна» на выезде (2:1) во 2-м матче Лиги 1 оставалось единственным.

    В пяти последующих поединках клуб не только ни разу не пропустил, но и ни разу не оступился — пять «сухих» побед кряду.

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    Тем не менее, в седьмом матче национального чемпионата столичный коллектив неожиданно проиграл дома «Реймсу» (0:2).

    Затем подопечные Томаса Тухеля с одинаковым счетом 1:0 на выезде одолели «Бордо» в национальном первенстве и «Галатасарай» в Лиге чемпионов.

    «Анже»

    «Анже» закончил минувшее французское первенство в середине турнирной таблице, на 13-м месте, опередив зону вылета на 12 пунктов.

    В стартовом поединка этого сезона «черно-белые» тоже победили, одолев на своей территории «Бордо» (3:1), финишировавший в прошлом сезоне строкой ниже.

    После этого команда потерпела разгром 0:6 от «Лиона», но, как показали дальнейшие события, это фиаско стало настоящим импульсом для коллектива.

    В последующих шести поединках клуб проиграл только раз, выиграв четырежды. Да и поражение с достойным счетом 1:2 пришлось на выезд к вице-чемпиону «Лиллю».

    Таким образом, подопечные Стефана Мулена занимают второе место с отставанием в два очка от лидера и грядущего соперника по совместительству.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 7,5.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0

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    ПСЖ — «Анже». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч чемпионата Франции 5 октября 2019 года. Прогноз на ПСЖ — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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