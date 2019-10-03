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    Сумеет ли ПСВ уверенно обыграть «Русенборг»?

    «Русенборг» — ПСВ. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Русенборг Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на «Русенборг» — ПСВ
    Дониэлл Мален
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Русенборг» будет принимать ПСВ. Игра пройдет на стадионе «Леркендал» 3 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Русенборг» — ПСВ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Русенборг»

    В течение 5 матчей с конца лета и до середины сентября норвежский клуб не проигрывал. 24 августа подопечные Эрика Хорнеланда победили «Стабек» в 19 туре Высшей лиги (3:2), затем дважды разошлись миром с «Динамо» Загреб (1:1) и «Волеренгой» (1:1).

    А чуть позже «Русенборг» разгромил «Стриндхейм» в товарищеской встрече (7:0). Через несколько дней в чемпионате «маленькие тролли» разобрались с «Лиллестремом» (3:1).

    Эта пятиматчевая серия прервалась в Лиге Европы. В 1 поединке группового этапа коллектив Хорнеланда уступил ЛАСКу в гостях (1:0).

    После неудачи в еврокубковой встрече «Русенборг» в Норвегии с минимальным преимуществом взял верх над «Мьендаленом» (1:2), а в 23 туре клуб из города Тронхейм сыграл вничью с «Бранном» (0:0).

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    Сейчас «Русенборг» с 40 баллами в активе занимает 4 строчку в таблице, отставая от лидера первенства «Мольде» на 12 пунктов.

    ПСВ

    В нынешнем сезоне во всех турнирах команда из Эйндховена в последний раз проигрывала 30 июля. Это была ответная встреча в рамках квалификации ЛЧ, где красно-белые уступили «Базелю» (2:1) и вылетели в Лигу Европы.

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    • С тех пор «крестьяне» не знают горечи поражений. В первом матче группового этапа ЛЕ ПСВ на своем поле взял верх над «Спортингом» (3:2).

    А через несколько дней коллектив из Эйндховена расписал мировую с «Аяксом» в чемпионате (1:1). Чуть позже в вынесенном матче 4 тура Эредивизи подопечные Марка ван Боммела разобрались с «Гронингеном» (3:1).

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    В последнем на данный момент поединке красно-белые разгромили «Эволле» (0:4). Благодаря этому ПСВ находится на 2 месте в чемпионате с 20 набранными баллами. Команда отстает от «Аякса» лишь по второстепенным показателям.

    Прогноз

    Победа хозяев встречи оценивается коэффициентом 4,50, на ничейный исход букмекеры дают котировку 3,65, а на успех ПСВ — 1,85.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ПСВ больше 1,5 с коэффициентом 1,98. 0

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