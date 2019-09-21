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    «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.1) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Уотфорд»
    В прошлом туре «Сити» проиграл «Норвичу»
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Сентября 2019 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» текущий сезон начался с победы в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

    Далее «Горожане» обыграли «Вест Хэм» (5:0), «Борнмут» (3:1) и «Брайтон» (4:0). Сперва чемпион оступился во втором туре в матче против «Тоттенхэма», который завершился вничью — 2:2.

    Затем коллектив проиграл «Норвичу» (2:3) в 6-м туре АПЛ, притом это случилось на минувших выходных. Теперь подопечные Гвардиолы расположились на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

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    Посреди недели манкунианцы смогли обыграть на выезде «Шахтер» (3:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Уотфорд»

    До 4-го тура «Уотфорд» оставался единственной командой в Премьер-лиге, которая не набрала очков.

    Сезон для клуба начался с домашней встречи с «Брайтоном», которую «Шершни» проиграли (0:3). Во 2-м туре коллектив отправился в Ливерпуль, где на «Гудисон Парк» минимально уступил «Эвертону» (0:1).

    В следующих матчах чемпионата «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» уступил «Вест Хэму» (1:3) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

    После этого руководство уволило Хави Грасию с поста менеджера, на место которого пришел экс-рулевой команды Кике Санчес Флорес.

    С новым-старым менеджером команда сумела отобрать очки у «Арсенала» (2:2) дома, но все равно остается последней в таблице.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,1, тогда как успех гостей оценивается в 23,0, а ничья — в 10,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,1. 0

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    «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.1) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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