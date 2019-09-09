Польша — Австрия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Польша на «Национальном стадионе» в Варшаве будет принимать Австрию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Австрия.

Польша

Сейчас эта команда уверенно лидирует в Группе G. В активе у поляков имеется 12 набранных очков, первая строчка в таблице и лучший показатель в обороне. Разница забитых и пропущенных впечатляет — 8:2.

В четырех турах отборочной кампании Польша выиграла все свои матчи. Это были победы над Австрией (0:1), Латвией (2:0), Северной Македонией (0:1) и Израилем (4:0).

Первая потеря очков датирована 6 сентября, когда подопечные Ежи Бженчека проиграли на выезде сборной Словении (2:0).

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Несмотря на преимущество во владении мячом (60%) и 7 ударов, лишь один выстрел пришелся в створ ворот Яна Облака, чего, безусловно, не хватило, чтобы зацепиться за баллы в матче, где тебе забили дважды.

Австрия

В Группе G австрийцы идут вторыми, наступая на пятки Польше. Разница между командами составляет лишь 3 пункта, а в случае равенства, учитываться будут результаты очного противостояния.

Первую встречу в Вене подопечные Франко Фоды проиграли «белым орлам» (0:1). Затем последовало выездное поражение от Израиля (4:2).

В остальных турах Австрия только побеждала, благодаря чему и поднялась с низов таблицы на вторую строчку.

В начале июня команда обыграла Словакию (1:0), а чуть позже легко справилась с Северной Македонией (1:4).

В последнем матче отборочного цикла австрийцы разгромили на своем поле Латвию (6:0).

Прогноз

На победу Польши в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничью — 3,70, а на победу Австрии — 4,50.

Наш прогноз на матч — Австрия забьет с коэффициентом 1,55. 0