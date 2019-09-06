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    Одолеет ли Казахстан Кипр?

    Кипр — Казахстан. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Кипр — Казахстан
    Команда Билека идет на третьем месте в группе
    В пятницу, 6 сентября, сборная Кипра будет принимать на своем поле команду Казахстана в рамках пятого тура квалификации на чемпионат Европы-2020. Начало поединка — в 19.00 мск. Прогноз на Кипр — Казахстан.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
  • 3.45
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    Кипр

    Сборная Кипра неудачно выступила в первом розыгрыше Лиги наций, опустившись из Лиги С в Лигу Д, как худшая команда из занявших третье место.

    В отборе к Евро-2020 островитяне в марте стартовали с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0). Тем не менее, во втором туре они были повержены Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

    В июне сборная Кипра на выезде уступила команде Шотландии со счетом 1:2, едва не уйдя от поражения на последних минутах, но тут же пропустив снова.

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    После этого подопечные Ран Бен Шимона уступили на выезде России со счетом 0:1, из-за чего занимает предпоследнее пятое место с тремя очками.

    Казахстан

    Прошлой осенью Казахстан не лучшим образом выступил в Лиге наций, заняв второе место в группе дивизиона D. Команда одержала в шести матчах только одну победу — над Андоррой (4:0) дома.

    Отбор на Евро-2020 коллектив начал с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией со счетом 3:0. Тем не менее, уже в следующей игра ее на выезде разбила Россия — 0:4.

    В третьем туре квалификации подопечные Михала Билека снова крупно проиграли — Бельгии (0:3), однако затем разгромили Сан-Марино (4:0) дома.

    По итогам четырех туров сборная занимает третье место с отставанием в три очка от проходной второй позиции.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,4, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что Кипр выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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    Кипр — Казахстан. Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Кипр — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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