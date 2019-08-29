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    Команды снова порадуют голами

    «Заря» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Заря Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз на «Заря» — «Эспаньол»
    Факундо Феррейра
    Футбольный клуб «Заря» примет «Эспаньол» в рамках ответного противостояния Лиги Европы УЕФА. Поединок состоится 29 августа в 20:00 по мск. Местом встречи двух команд станет «Славутич-Арена». Счет первого матча 2:1 в пользу гостей. Прогноз на «Заря» — «Эспаньол».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года
    Заря
    • Заря 20:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.15
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    «Заря»

    «Заря» проиграла 2 из 3 последних матчей. Хотя в целом последние результаты «черно-белых» радуют. В 10 играх всего 2 поражения, при этом побед семь.

    Команда проиграла «Александрии» в рамках УПЛ 1:2. После этого было поражение от «Эспаньола» 3:1, однако луганский коллектив первым забил гол, хотя и не смог удержать преимущество. В прошлый раз «Заря» с минимальным счетом 0:1 обыграла «Карпаты».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Это будет первый условно домашний матч для клуба за последние три выступления. Примечательно, что хозяева если и побеждали, то с небольшим отрывом — чаще всего с разницей в один гол и не более.

    У «Зори» будет отсутствовать Виталий Вернидуб, который получил травму в матче с «Александрией».

    «Эспаньол»

    За 7 матчей в новом сезоне «попугаи» проиграли лишь раз — «Севилье» в первом туре Примеры со четом 0:2. Также у «Эспаньола» была одна ничья с «Алавесом» в чемпионате (0:0).

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    В Лиге Европы команда провела 5 встреч и выиграла во всех случаях. К слову, «Заря» стала одним из двух соперников, который сумел распечатать ворота «бело-голубых». До этого испанцы дважды «всухую» обыгрывали «Люцерн» (3:0 и 0:3).

    В целом беспроигрышная серия коллектива в этом турнире составляет уже 20 поединков. В играх Лиги Европы этого сезона гости расписывались в воротах соперника не менее трех раз.

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    Прогноз

    Коэффициенты разнятся, но не сильно — 3.30 на победу хозяев и 2.20 на победу гостей. На ничью предлагают коэффициент 3.40.

    «Эспаньол» нанес больше ударов и чаще встречался с мячом в прошлый раз. Команда имеет отличную серию в ЛЕ, так что это очень сложный соперник для «Зари».

    «Попугаи» могут довольствоваться и ничьей, а вот «черно-белым» придется догонять. Полагаем, что «Заря» хотя бы раз, но поразит цель перед родной публикой. «Эспаньол» сделает то же самое в ответ. Прогноз — обе забьют за 1.72. 0

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    «Заря» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Заря» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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