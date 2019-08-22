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    Выстоит ли «АЕК» в битве с турками?

    «АЕК Афины» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЕК Афины Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз на «АЕК Афины» — «Трабзонспор»
    АЕК
    «АЕК Афины» будет принимать «Трабзонспор» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Спирос Луис» 22 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «АЕК Афины» — «Трабзонспор».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «АЕК Афины»

    После финала Кубка Греции, в котором «АЕК Афины» уступил ПАОКу (1:0) «двуглавые орлы» активно взялись за предсезонную подготовку, где выявили главную проблему — атаку. В семи товарищеских матчах желто-черные забили 7 голов. И лишь три эти игры закончились победами.

    Подопечные Мигела Кардозу всегда пытаются действовать по счету, но, как показывает практика, чаще всего ребята упускают нужный результат.

    Все прогнозы на футбол

    В полуфинале квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «АЕК Афины» на выезде обыграл «КСУ Крайову» (0:2), а затем расписал с ними мировую в Греции (1:1). Собственно, это и были последние их матчи на данный момент.

    «Трабзонспор»

    Турецкий коллектив, имеющий в своем распоряжении неплохой состав, также активно взялся за подготовку к старту нового сезона. Проведя 4 товарищеские встречи против довольно сильных соперников, команда Унала Карамана успешно дебютировала и в Лиге Европы.

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    «Трабзонспор» сумел пройти «Спарту Прагу», сыграв в результативную ничью (2:2) на выезде, после чего на глазах у родных болельщиков победив чехов (2:1).

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    • Свой путь в чемпионате Турции бордово-голубые начали с выездной игры против клуба «Касымпаша». Там «черноморские штормы» упустили три очка (1:1).

    Прогноз

    На победу «АЕКа Афины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,10, а на победу «Трабзонспора» — 3,30.

    Наш прогноз на матч — «Трабзонспор» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2,17. 0

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    «АЕК Афины» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года. Прогноз на «АЕК Афины» — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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