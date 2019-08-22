«АЕК Афины» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

«АЕК Афины» будет принимать «Трабзонспор» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Спирос Луис» 22 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «АЕК Афины» — «Трабзонспор».

«АЕК Афины»

После финала Кубка Греции, в котором «АЕК Афины» уступил ПАОКу (1:0) «двуглавые орлы» активно взялись за предсезонную подготовку, где выявили главную проблему — атаку. В семи товарищеских матчах желто-черные забили 7 голов. И лишь три эти игры закончились победами.

Подопечные Мигела Кардозу всегда пытаются действовать по счету, но, как показывает практика, чаще всего ребята упускают нужный результат.

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В полуфинале квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «АЕК Афины» на выезде обыграл «КСУ Крайову» (0:2), а затем расписал с ними мировую в Греции (1:1). Собственно, это и были последние их матчи на данный момент.

«Трабзонспор»

Турецкий коллектив, имеющий в своем распоряжении неплохой состав, также активно взялся за подготовку к старту нового сезона. Проведя 4 товарищеские встречи против довольно сильных соперников, команда Унала Карамана успешно дебютировала и в Лиге Европы.

«Трабзонспор» сумел пройти «Спарту Прагу», сыграв в результативную ничью (2:2) на выезде, после чего на глазах у родных болельщиков победив чехов (2:1).

Свой путь в чемпионате Турции бордово-голубые начали с выездной игры против клуба «Касымпаша». Там «черноморские штормы» упустили три очка (1:1).

Прогноз

На победу «АЕКа Афины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,10, а на победу «Трабзонспора» — 3,30.

Наш прогноз на матч — «Трабзонспор» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2,17. 0