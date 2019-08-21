«Алания» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 21 августа 2019 года

В среду, 21 августа, в поединке четвертого раунда Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало игры — 16:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Ротор».

«Алания»

Владикавказская команда в этом кубковом розыгрыше уже преодолела три раунда. На старте турнира она одолела чеченский клуб «Вайнах» из города Шали — 3:1.

На втором этапе Кубка «красно-желтые» выбили «Анжи», еще в прошлом сезоне выступающий в РПЛ, обыграв махачкалинцев со счетом 1:0.

На предыдущей стадии «барсы» преодолели барьер в лице «Волгарь Астрахань», разгромив оппонента на своей территории — 4:1.

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В первенстве второй российской лиги «зоны Юг», «Алания» после пяти туров имеет на своем счету четыре балла, с которыми расположилась на 12 месте среди 16 команд.

«Ротор»

«Ротор», представляющий первый российский дивизион, только на этом этапе начинает борьбу в кубковом розыгрыше.

Стоит отметить, что волгоградский коллектив в минувших четырех кубковых турнирах прекращал борьбу на первом же сопернике. В прошлом сезоне волжан выбил по пенальти второлиговый клуб «Сызрань 2003».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем первенстве ФНЛ «сине-голубые» после девяти туров разместились на третьей строке в турнирной таблице, заработав в этих играх 19 очков, что на три меньше, чем у лидирующего «Торпедо».

Проиграв в последнем игровом дне на своей территории ярославскому «Шиннику» (2:3), волгоградцы т.о. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили и раз сыграли вничью.

Прогноз на «Алания» — «Ротор»

Прогнозируем, что один из лидеров первого дивизиона еще по итогам основного времени справится с представителем второй лиги. 0