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    Прервет ли «Ротор» неудачи в Кубке России?

    «Алания» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 21 августа 2019 года

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    Прогноз на «Алания» — «Ротор»
    Мухаммад Султонов
    В среду, 21 августа, в поединке четвертого раунда Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало игры — 16:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Ротор».

    «Алания»

    Владикавказская команда в этом кубковом розыгрыше уже преодолела три раунда. На старте турнира она одолела чеченский клуб «Вайнах» из города Шали — 3:1.

    На втором этапе Кубка «красно-желтые» выбили «Анжи», еще в прошлом сезоне выступающий в РПЛ, обыграв махачкалинцев со счетом 1:0.

    На предыдущей стадии «барсы» преодолели барьер в лице «Волгарь Астрахань», разгромив оппонента на своей территории — 4:1.

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    В первенстве второй российской лиги «зоны Юг», «Алания» после пяти туров имеет на своем счету четыре балла, с которыми расположилась на 12 месте среди 16 команд.

    «Ротор»

    «Ротор», представляющий первый российский дивизион, только на этом этапе начинает борьбу в кубковом розыгрыше.

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    Стоит отметить, что волгоградский коллектив в минувших четырех кубковых турнирах прекращал борьбу на первом же сопернике. В прошлом сезоне волжан выбил по пенальти второлиговый клуб «Сызрань 2003».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем первенстве ФНЛ «сине-голубые» после девяти туров разместились на третьей строке в турнирной таблице, заработав в этих играх 19 очков, что на три меньше, чем у лидирующего «Торпедо».

    Проиграв в последнем игровом дне на своей территории ярославскому «Шиннику» (2:3), волгоградцы т.о. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили и раз сыграли вничью.

    Прогноз на «Алания» — «Ротор»

    Прогнозируем, что один из лидеров первого дивизиона еще по итогам основного времени справится с представителем второй лиги. 0

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    «Алания» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 21 августа 2019 года. Прогноз на «Алания» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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