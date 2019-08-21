«Алания» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 21 августа 2019 года

«Алания»
Владикавказская команда в этом кубковом розыгрыше уже преодолела три раунда. На старте турнира она одолела чеченский клуб «Вайнах» из города Шали — 3:1.
На втором этапе Кубка «красно-желтые» выбили «Анжи», еще в прошлом сезоне выступающий в РПЛ, обыграв махачкалинцев со счетом 1:0.
На предыдущей стадии «барсы» преодолели барьер в лице «Волгарь Астрахань», разгромив оппонента на своей территории — 4:1.
В первенстве второй российской лиги «зоны Юг», «Алания» после пяти туров имеет на своем счету четыре балла, с которыми расположилась на 12 месте среди 16 команд.
«Ротор»
«Ротор», представляющий первый российский дивизион, только на этом этапе начинает борьбу в кубковом розыгрыше.
Стоит отметить, что волгоградский коллектив в минувших четырех кубковых турнирах прекращал борьбу на первом же сопернике. В прошлом сезоне волжан выбил по пенальти второлиговый клуб «Сызрань 2003».
В текущем первенстве ФНЛ «сине-голубые» после девяти туров разместились на третьей строке в турнирной таблице, заработав в этих играх 19 очков, что на три меньше, чем у лидирующего «Торпедо».
Проиграв в последнем игровом дне на своей территории ярославскому «Шиннику» (2:3), волгоградцы т.о. прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили и раз сыграли вничью.
Прогноз на «Алания» — «Ротор»
Прогнозируем, что один из лидеров первого дивизиона еще по итогам основного времени справится с представителем второй лиги. 0