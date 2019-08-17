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    Удивит ли «Бернли» «Арсенал»?

    «Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч английской Премьер-лиги 17 августа 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Бернли
    Прогноз на «Арсенал» — «Бернли»
    В 1-м туре «Арсенал» победил на выезде «Ньюкасл»
    В субботу, 17 августа, во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Бернли». Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2019 года
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем сезоне выступил неудачно, заняв лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а в финале Лиги Европы без особых шансов проиграл «Челси» (1:4).

    Среди матчей команды в межсезонье заслуживают внимание ее матчи в Международном кубке чемпионов, где лондонцы одержали победу над «Баварией» (2:1) и «Фиорентиной» (3:0), но уступили «Реалу» (2:2) в серии пенальти.

    При этом «Канониры» уступили «Лиону» (1:2) в поединке за Кубок Эмирейтс и «Барселоне» (1:2) — в игре за Кубок Гампера.

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    На трансферном рынке клуб укрепил ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».

    Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, хавбек Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, который призван заменить ушедшего Лорана Косельни в «Бордо».

    В первом туре АПЛ дружина Унаи Эмери переиграла на выезде «Ньюкасл» со счетом 1:0.

    «Бернли»

    «Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду, и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо, где во второй половине исправно начали набирать очки.

    В конце июля «кларетовые» выиграли у «Порт Вейла» (3:1) и «Флитвуда» (2:0). Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.

    3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.

    В первом туре нового сезона АПЛ коллектив разгромил дома «Саутгемптон» с результатом 3:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0

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    «Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч английской Премьер-лиги 17 августа 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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