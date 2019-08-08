«Мариуполь» — АЗ. Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Мариуполь» примет на своем поле нидерландский АЗ. Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Мариуполь» — АЗ.

«Мариуполь»

По итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги «Мариуполь» занял четвертое место. Тем самым команда из приазовского города получила возможность выступить во втором по значимости еврокубке.

Это будет первый матч для команды данном турнире новой кампании. Новый футбольный год в УПЛ уже начался: в первом туре коллектив проиграл «Колосу» (1:2), во втором — победил «Александрию» (2:1).

В прошлом году команда также участвовала в Лиге Европы, но прошла только второй ее раунд. На следующей стадии клуб уступил путь «Бордо» с общим счетом 2:5.

АЗ

АЗ прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, уступив третьему «Фейеноорду» семь пунктов, и получил билет в Лигу Европы.

В межсезонье «Сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.

Команда с приключениями прошла 2-й раунд квалификации Лиги Европы. Сыграв 0:0 на своем поле против шведского «Хакена», она разгромила его на выезде — 3:0.

После этого алкмаарцы успешно стартовали и в новом сезоне Эредивизии, не оставив шансов «Фортуне» в домашних стенах — 4:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что АЗ выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0