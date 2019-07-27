«Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 27 июля 2019 года

В субботу, 27 июля, в США в рамках Международного кубка чемпионов встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Начало поединка — в 02:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».

«Реал»

Прошлый сезон у клуба был не из лучших. Только третье место в Примере и кошмар в 1/8 финала против «Аякса» (2:1 и 1:4) — тому подтверждение.

Теперь коллектив проходит стадию обновления. Команда уже потратила на трансферы довольно приличную сумму денег. Это не удивительно, ведь в клуб пришли Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди и Эдер Милитао. Таким образом, Зидан уже успел закрыть проблемные места.

Тем не менее, пока команда в полной мере не доказала эффективность затраченных на покупки средств. В первом туре «сливочные» уступили «Баварии» со счетом 1:3. Даже целый ряд замен не изменил картинку игры.

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Далее соперником мадридцев на турнире был лондонский «Арсенал». «Канониры» забили дважды в первом тайме, однако после перерыва с разницей в три минуты отличились Гарет Бэйл и Марко Асенсио. При равной игре команды продолжили борьбу вплоть до серии пенальти, в которой испанцы победили со счетом 3:2. Стоит отметить, что Эден Азар продолжает «молчать».

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне хоть и не смог навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, финишировав вторым, зато завоевал Суперкубок УЕФА, победив «Реал».

В Кубке Испании и Лиге чемпионов «матрасники» смогли дойти лишь до 1/8 финала, после чего прекратили борьбу за трофеи.

В межсезонье мадридцы лишились своего лидера и главного бомбардира Антуана Гризманна, перешедшего в «Барселону». В то же время они приобрели Жуана Фелиша, Маркоса Льоренте, Фелипе, Кирана Триппьера и Ренана Лоди.

В стартовом поединке на МКЧ мадридцы встречались с «Гвадалахарой» и действовали вторым номером по ходу почти всего поединка. В итоге состоялась серия пенальти, в которой испанцам удалось победить — 5:4.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «сливочным»: победа «Реала» — 2.18, победа «Атлетико» — 3,15, ничья — 3.65.

Подопечные Зинедина Зидана провели на одну игру больше, а Эден Азар сделает все, чтобы открыть счет голам. «Атлетико» выглядел не очень убедительно — команда только учится играть без Гризманна. Предлагаем поставить на победу «Реала» с форой 0 за 1.61. 0