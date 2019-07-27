ПСЖ — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский поединок 27 июля 2019 года

В субботу, 27 июля, французский «Пари Сен-Жермен» в контрольном поединке в Макао встретится с итальянским «Интером». Встреча стартует в 14:30 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Интер».

ПСЖ

Парижская команда на внутренней арене в минувшем сезоне сделала требл, выиграв золотые награды чемпионата страны, а также Кубок и Кубок лиги.

Но на европейской арене «сине-красных» снова ждала неудача. На стадии 1/8 финала ЛЧ они уступили английскому «Манчестер Юнайтед»: на выезде выиграли 2:0, а на своей арене уступили 1:3 и из-за правила выездного гола покинули турнир.

При подготовке к новому сезону «Пари Сен-Жермен» успел провести два спарринга. Сначала парижане разгромили дрезденское «Динамо» (6:1), а затем расписали мировую с «Нюрнбергом» — 1:1.

Отметим, что в азиатское турне в составе парижского клуба отправилось 23 футболиста, включая и бразильца Неймара.

«Интер»

Миланский коллектив, у которого произошла этим летом рокировка на тренерском мостике (вместо Лучано Спаллетти пришел Антонио Конте), закончил прошлый сезон на четвертом месте в Серии А и квалифицировался сразу в группу ЛЧ.

В межсезонье «нерадзурри» успели провести три поединка. 14 июля они в товарищеской встрече смогли обыграть швейцарское «Лугано» со счетом 2:1.

Затем «Интер» сыграл две игры в Международном кубке чемпионов, где сперва минимально проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а во второй игре уступил по пенальти «Ювентусу» (основное время 1:1).

В очном противостоянии этих команд полное преимущество на стороне французского клуба, который выиграл все четыре игры. Последний раз оппоненты играл в 2016 году на МКЧ, где ПСЖ победил со счетом 3:1.

Прогноз на ПСЖ — «Интер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа ПСЖ — 1.95, победа «Интера» — 3.90, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что в этом поединке миланская команда сможет прервать серию поражений против парижан. Предлагаем поставить на Х2. 0