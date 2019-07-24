ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил «Локомотив» — «Тамбов»Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 15:44
    • «Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы
  • 20:21
    • Егоров доволен работой арбитров на старте сезона
  • 20:08
    • Лучший бомбардир и снайпер в истории МХЛ перешел в московское «Динамо»
  • 18:28
    • Сын Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 18:13
    • «Аякс» подписал защитника сборной Мексики
  • 17:45
    • «Реал» сделал предложение по Неймару
  • 16:57
    • Полузащитник «Спартака» перешел в катарский клуб
    Все новости спорта

    Атакующий порыв «Арсенала» остановится?

    «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) на тоталы в матче МКЧ 24 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Арсенал
    Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал»
    Зинедин Зидан
    Во среду, 24 июля, в рамках Международного Кубка Чемпионов, «Реал Мадрид» встретится с «Арсеналом». Начало поединка — в 02:00 мск. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал».

    «Реал Мадрид»

    Королевский клуб начал свой путь в Международном кубке чемпионов крайне неудачно. Подопечные Зидана в первом матче турнира уступили «Баварии» (1:3). Единственным голом за «Реал» отметился новичок команды Родриго Гоэс.

  • Хьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • Команда Зинедина Зидана не впечатлила своей игрой против «Баварии»
  • Вчера

    • До сих пор дружина из Мадрида проходит путь становления. Тотальные ошибки в обороне имеют место быть по сей день, а игра в атаке до сих не приносит голевых дивидендов при огромном количестве моментов.

    «Арсенал»

    Лондонский клуб проведет уже третий матч на турнире. В двух предыдущих «Арсенал» сначала сломил сопротивление «Баварии» (2:1), вырвав победу в концовке, а в следующей встрече не оставил шансов «Фиорентине» (3:0), однако фиалки имели много голевых моментов и вполне наиграли на гол, поэтому английский клуб не пропустил лишь каким-то чудом.

    Календарь и таблица МКЧ

    Атакующая линия «Арсенала» смотрится подобающим образом, но проблемы в обороне у «канониров» также присутствуют.

    Прогноз на тоталы

    Фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является «Реал Мадрид». Коэффицент на их победу — 2; ничейный исход оценивается в 4; победа «Арсенала» в 3.3.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Обоим клубам нужно пристально работать над игрой в обороне. После первых двух ярких матчей в исполнении «Арсенала» в атаке, скорее всего, нас будет ждать более сухая игра атакующей линии лондонцев, ведь бесконечно забивать несколько мячей в матче невозможно, особенно, когда речь идет об именитых клубах, и совсем не важно, в каком состоянии они находятся.

    «Реал Мадрид», в свою очередь, имеет большие проблемы с реализацией, которые вряд ли разрешатся до матча с «Арсеналом» в один миг.

    Предлагаем поставить на ТМ(3.5) за 1.65 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Челси
  • Завтра в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Завтра в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Линфилд
  • Завтра в 18:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шкендия — Дюделанж
  • Завтра в 18:55
    •  3.20
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Олимпиакос
  • Завтра в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сабуртало — Динамо Загреб
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Базель
  • Завтра в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Астана
  • Завтра в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Копенгаген
  • Завтра в 21:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч ТНС — Копенгаген
  • Завтра в 21:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Сутьеска — АПОЭЛ
  • Завтра в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тре Пенне — Судува
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Крузейро
  • Послезавтра в 01:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Резиуан Мирзов
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
    • 19:18 19/07/2019     «Зенит»
  • Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
    • 02:10     Эден Азар
  • Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
    • 12:26 16/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) на тоталы в матче МКЧ 24 июля 2019 года. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России Вчера в 23:470
  • 16:13
    • «Урал» подписал форварда «Легии»
  • 15:59
    • В «Порту» опасаются коллективной игры «Краснодара»
  • 15:56
    • Быстров: Надо совладать со страхами и проходить «Порту»
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Юргорден» на третью позицию в Аллсвенскан?
  • 2.60
    •
  • 20:36
    • Ракитич рассмотрит предложения, но хотел бы остаться в «Барселоне»
  • 19:53
    • Егоров указал на неназначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»
  • 19:36
    • Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • 15:18
    • Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попасться
  • 15:03
    • Де Хеа хочет стать капитаном «МЮ»
  • 13:49
    • Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие