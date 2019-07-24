«Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) на тоталы в матче МКЧ 24 июля 2019 года

Во среду, 24 июля, в рамках Международного Кубка Чемпионов, «Реал Мадрид» встретится с «Арсеналом». Начало поединка — в 02:00 мск. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз на «Реал Мадрид» — «Арсенал».

«Реал Мадрид»

Королевский клуб начал свой путь в Международном кубке чемпионов крайне неудачно. Подопечные Зидана в первом матче турнира уступили «Баварии» (1:3). Единственным голом за «Реал» отметился новичок команды Родриго Гоэс.

До сих пор дружина из Мадрида проходит путь становления. Тотальные ошибки в обороне имеют место быть по сей день, а игра в атаке до сих не приносит голевых дивидендов при огромном количестве моментов.

«Арсенал»

Лондонский клуб проведет уже третий матч на турнире. В двух предыдущих «Арсенал» сначала сломил сопротивление «Баварии» (2:1), вырвав победу в концовке, а в следующей встрече не оставил шансов «Фиорентине» (3:0), однако фиалки имели много голевых моментов и вполне наиграли на гол, поэтому английский клуб не пропустил лишь каким-то чудом.

Календарь и таблица МКЧ

Атакующая линия «Арсенала» смотрится подобающим образом, но проблемы в обороне у «канониров» также присутствуют.

Прогноз на тоталы

Фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является «Реал Мадрид». Коэффицент на их победу — 2; ничейный исход оценивается в 4; победа «Арсенала» в 3.3.

Обоим клубам нужно пристально работать над игрой в обороне. После первых двух ярких матчей в исполнении «Арсенала» в атаке, скорее всего, нас будет ждать более сухая игра атакующей линии лондонцев, ведь бесконечно забивать несколько мячей в матче невозможно, особенно, когда речь идет об именитых клубах, и совсем не важно, в каком состоянии они находятся.

«Реал Мадрид», в свою очередь, имеет большие проблемы с реализацией, которые вряд ли разрешатся до матча с «Арсеналом» в один миг.

Предлагаем поставить на ТМ(3.5) за 1.65 0