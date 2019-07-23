«Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, «Барселона» сыграет с «Челси» в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет в японской Сайтаме, начнется в 13:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Челси».

«Барселона»

По итогам прошлого сезона «Барселона» защитила чемпионский титул в Испании, а также завоевала Суперкубок.

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» добрались до полуфинала, где в драматичном противостоянии уступили «Ливерпулю» (3:0 и 0:4), потерпев досадное поражение на «Энфилде».

Летом каталонцы попрощались с рядом игроков, среди которых Яспер Силлессен, Андре Гомеш, Денис Суарес и Кевин-Принс Боатенг.

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При этом состав «Барселоны» пополнили форвард Антуан Гризманн, полузащитник Френки де Йонг и вратарь Нето.

«Челси»

«Челси» в минувшем сезоне не завоевал ни одного английского трофея, проиграв в решающих матчах за Суперкубок и Кубок лиги.

Зато подопечные Маурицио Сарри сумели выиграть Лигу Европы, в финале которой разгромили «Арсенал» (4:1).

Летом Сарри перешел в «Ювентус», а его место занял Фрэнк Лэмпард, который и повез свою команду в азиатское турне.

В товарищеских матчах «синие» сыграли вничью с «Богемиансом» (1:1), крупно обыграли «Сент-Патрикс» (4:0) и уступили «Кавасаки» (0:1).

В межсезонье «Челси» остался без своего многолетнего лидера Эдена Азара, перешедшего в «Реал». Сами лондонцы не могут совершать трансферов из-за санкций ФИФА.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество каталонцам: победа «Барселоны» — 2,28, победа «Челси» — 3.00, ничья — 3.60.

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В целом «сине-гранатовые», безусловно, сильнее, но давайте не забывать, что этим летом они не провели ни одной контрольной встречи.

Кроме того, в Азию каталонцы отправились без Лионеля Месси, Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо, то есть их состав ослаблен.

Это не значит, что «Челси» обязательно должен победить, тем более что у него хватает своих проблем, однако игра должна быть равна, так что у лондонцев будут шансы. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "синих" с форой 0» за 2.20.

Еще один наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.74. Матч должен получиться открытым и зрелищным, так что ждем большого количества точных ударов. 0