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    «Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Челси»
    Фрэнк Лэмпард
    Во вторник, 23 июля, «Барселона» сыграет с «Челси» в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет в японской Сайтаме, начнется в 13:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Челси».
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2019 года
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    «Барселона»

    По итогам прошлого сезона «Барселона» защитила чемпионский титул в Испании, а также завоевала Суперкубок.

    В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» добрались до полуфинала, где в драматичном противостоянии уступили «Ливерпулю» (3:0 и 0:4), потерпев досадное поражение на «Энфилде».

    Летом каталонцы попрощались с рядом игроков, среди которых Яспер Силлессен, Андре Гомеш, Денис Суарес и Кевин-Принс Боатенг.

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    При этом состав «Барселоны» пополнили форвард Антуан Гризманн, полузащитник Френки де Йонг и вратарь Нето.

    «Челси»

    «Челси» в минувшем сезоне не завоевал ни одного английского трофея, проиграв в решающих матчах за Суперкубок и Кубок лиги.

    Зато подопечные Маурицио Сарри сумели выиграть Лигу Европы, в финале которой разгромили «Арсенал» (4:1).

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    Летом Сарри перешел в «Ювентус», а его место занял Фрэнк Лэмпард, который и повез свою команду в азиатское турне.

    В товарищеских матчах «синие» сыграли вничью с «Богемиансом» (1:1), крупно обыграли «Сент-Патрикс» (4:0) и уступили «Кавасаки» (0:1).

    В межсезонье «Челси» остался без своего многолетнего лидера Эдена Азара, перешедшего в «Реал». Сами лондонцы не могут совершать трансферов из-за санкций ФИФА.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество каталонцам: победа «Барселоны» — 2,28, победа «Челси» — 3.00, ничья — 3.60.

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    В целом «сине-гранатовые», безусловно, сильнее, но давайте не забывать, что этим летом они не провели ни одной контрольной встречи.

    Кроме того, в Азию каталонцы отправились без Лионеля Месси, Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо, то есть их состав ослаблен.

    Это не значит, что «Челси» обязательно должен победить, тем более что у него хватает своих проблем, однако игра должна быть равна, так что у лондонцев будут шансы. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "синих" с форой 0» за 2.20.

    Еще один наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.74. Матч должен получиться открытым и зрелищным, так что ждем большого количества точных ударов. 0

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    «Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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