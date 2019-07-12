«Арсенал Тула» — «Динамо». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 1 тура РПЛ 12 июля 2019 года

Новый сезон РПЛ 2019/2020 откроет поединок тульского «Арсенала» и московского «Динамо». Матч первого тура состоится 12 июля в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал Тула» — «Динамо».

«Арсенал Тула»

«Канониры» сумели завершить сезон на мажорной для себя ноте, поскольку команда вырвала путевку в квалификационный раунд Лиги Европы, заняв 6 место. Подготовка к новому сезону началась у «Арсенала» в конце июня, в рамках которой клуб провел 5 товарищеских встреч.

Старт предсезонки был провальным — коллектив проиграл «Авангарду» из Курска 0:4. Однако после этого последовало 4 поединка без поражений. Сначала «пушкари» сыграли вничью с «Лучом» 0:0, затем выиграли у клуба «Вакер Инсбрук» 1:3 и расписали две мировые кряду с «Пршибрам» (0:0) и «Зальцбургом» (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

На данный момент статистика выступлений «Арсенала» в РПЛ очень радует. Коллектив из Тулы не проигрывал в 12 из 13 прошлых матчей.

В списке травмированных у хозяев Михаил Александров и Евгений Луценко.

«Динамо»

Клуб «Динамо Москва» очень неудачно выступил в сезоне 2018/2019. Команда завершила турнир на 12 месте. Таким образом, о еврокубках москвичам думать в этом году не придется.

«Динамики» провели хорошую предсезонную подготовку, которая тоже состояла из 5 поединков. На старте они выиграли у «Дравограда» 0:11. Успех был закреплен победами над «Рударом» и «Аполлоном» со счетом 0:2 и 0:3 соответственно.

С пражской «Спартой» «бело-голубые» сыграли вничью 1:1. 5 июля был последний товарищеский матч, в рамках которого «Динамо» обыграло «Слован Либерец» 1:0.

Антон Соснин и Сергей Паршивлюк пропустят начало сезона из-за травмы.

Кстати, в последних 5 играх РПЛ «столичные» играли вничью. А в 5 выездных встречах «менты» не побеждали. Так что успех в первом туре придаст динамовцам уверенности.

Прогноз

Коэффициенты 2.90 и 2.70 букмекеры предлагают на победу одной и другой команды. На ничью они дают 3.15.

«Арсенал» и «Динамо» встречались в заключительном туре прошлого сезона Премьер-лиги. Тогда победила дружба, причем поединок выдался очень результативным (3:3). В этот раз, наверное, такого открытого футбола ожидать не стоит. Все-таки старт сезона и никто не хочет проигрывать.

Вообще хозяева побеждали гостей лишь в одном из 6 очных матчей. 2 победы на счету «Динамо» и 3 ничьи. Прогноз — «Динамо» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.18. 0