Кот-д'Ивуар — Алжир. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка африканских наций 11 июля 2019 года

В четверг, 11 июля, состоится матч 1/4 Кубка Африки, в котором встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Алжира. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Кот-д'Ивуар — Алжир.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара по итогам группового этапа Кубка африканских наций вышла в плей-офф со второго места в группе D.

«Слоны» начали турнир с победы над ЮАР (1:0), после чего минимально уступили Марокко (0:1).

В решающем матче команда Ибраима Камара нанесла поражение Намибии (4:1), окончательно оформив выход в 1/8 финала.

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На стадии 1/8 финала ивуарийцы встречались с Мали и выглядели в целом не очень убедительно на фоне соперника, который активнее атаковал и чаще шел вперед. Исход встречи решил гол Вильфрида Заа на 76-й минуте, который нельзя назвать закономерным.

Стоит отметить, что сборная Кот-д'Ивуара приехала в Египет без своего основного защитника Эрика Байи, получившего серьезную травму весной. Пока этот факт не играет ключевой роли, однако потеря все равно очень весомая.

Алжир

В первом туре группового этапа КАН-2019 сборная Алжира переиграла национальную команду Кении (2:0). Во втором поединке турнира «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0).

В третьем туре коллектив снова взял максимум очков. Поединок против Танзании принес подопечным Джамелю Бельмади разгромную победу с результатом 3:0.

В 1/8 финала алжирцы катком прошлись по Гвинее — 3:0. Соперник был активным и старался действовать на равных, но Алжир показал фатальную реализацию своих моментов.

У сборной Алжира десятиматчевая беспроигрышная серия, в которой команда лишь дважды сыграла вничью.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 2.18, на их проход — 1.57, тогда как успех хозяев оценивается в 3.80, их проход — в 2.41, а ничья — в 3.00.

В последний раз команды встречались еще в 2015 году, когда ивуарийцы победили со счетом 3:1. Теперь расстановка сил несколько иная. Алжирцы показывают более привлекательный футбол, крайне надежно действуют в защите и стараются выжимать максимум из каждой своей атаки. Предлагаем поставить на победу сборной Алжира за 2.18. 0