Египет — ДР Конго. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Африки 26 июня 2019 года

В среду, 26 июня, во втором туре группового этапа Кубка африканских наций сыграют сборные Египта и ДР Конго. Начало матча — в 23:00. Прогноз на Египет — ДР Конго.

Египет

Сборная Египта, несмотря на то что является страной хозяйкой (из-за отказа Камеруна), проводила отборочный турнир к Кубку африканских наций.

В квалификационном розыгрыше «фараоны» вместе Тунисом завоевали путевки в финальную часть турнира, обойдя сборные Нигера и Эсватини (бывший Свазиленд).

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Непосредственно перед стартом КАН-2019 сборная Египта провела две контрольные встречи, где добилась викторий. Одолела Танзанию (1:0) и Гвинею (3:1).

В первом матче финальной части турнира египтяне встречались с Зимбабве и победили весьма скромно — 1:0. Мохамед Салах провел на поле все поле, но отличиться не сумел.

ДР Конго

Демократическая Республика Конго становилась чемпионом турнира в 1968 и 1974 годах.

В квалификации «леопарды» заняли второе место в группе с Зимбабве, добыв за шесть поединков две победы при трех ничьих.

В пяти последних матчах ДР Конго удалось не проиграть, а в последнем матче перед финальной частью КАН состоялась ничья с Кенией — 1:1.

В последний раз конголезцы встречались с египтянами в 2012 году и была зафиксирована ничья — 0:0. Перед этим четыре раза побеждали египтяне.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам турнира. На победу сборной Египта предлагают — 1.53. На ничью — 3.80, а на успех ДР Конго — 7.30.

В первом матче на турнире египтяне «разминались», а Салах молчал, но теперь мы ждем от «фараонов» более убедительной победы и гола от звезды «Ливерпуля». Предлагаем поставить на победу сборной Египта с форой -1 гол за 1.95. 0