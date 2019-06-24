Кот-д'Ивуар — ЮАР. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года

В понедельник, 24 июня, сборная Кот-д'Ивуар сыграет в командой ЮАР на групповом этапе Кубка африканских наций. Игра квартета D, которая пройдет в Каире, начнется в 17:30 по мск. Прогноз на Кот-д'Ивуар — ЮАР.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара без особых проблем преодолела квалификационный раунд КАН. Пропустив вперед себя Гвинею, «слоны» опередили ЦАР и Руанду.

В шести матчах отборочного этапа футболисты Ибрахима Камара победили в трех из них, еще два матча свели вничью и одну игру проиграли, забили 12 мячей, а пропустили — пять.

При подготовке к континентальному первенству ивуарийцы успели провести четыре контрольные встречи, где одержали три виктории и один матч проиграли. Перед самым КАН-2019 они разгромили Замбию со счетом 4:1.

В прошлом розыгрыше КАН 2-кратный чемпион Африки не смог даже выйти из группы, уступив первые два места ДР Конго и Марокко, опередить смогли только Того. В трех играх набрали только два очка.

ЮАР

«Бафана-бафана» также в отборочном турнире заняли второе место в своем квартете. Отстали на очко от Нигерии, но опередили с большим отрывом Ливию и Сейшелы.

Но в отличии от своего предстоящего противника, южно-африканцы не проиграли ни одной встрече в квалификации, сыграв три раза вничью при трех победах, разница мячей — 11:2.

На домашнем турнире COSAFA Cup сборная ЮАР заняла пятое место, а перед континентальным розыгрышем успели провести только одну товарищескую игру, где расписали мировую с Ганой (0:0).

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В 2017 году ЮАР не принимала участие в финальной части турнира, не пройдя квалификацию, а в 2015 году прекратили борьбу на групповом этапе.

Последний раз эти команды играли между собой в 2014 году в товарищеской игре. И тогда сборная ЮАР обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:0.

Прогноз на Кот-д'Ивуар — ЮАР

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Кот-д'Ивуар. На ее победу предлагают — 2.15.

На победу команды ЮАР дают — 3.90, ничья оценена — в 3.15.

Обе команды не особо блещут высокой результативностью. Так что, скорее всего, предстоящий поединок будет низовым. 0