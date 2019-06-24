Кот-д'Ивуар — ЮАР. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года

Кот-д'Ивуар
Сборная Кот-д'Ивуара без особых проблем преодолела квалификационный раунд КАН. Пропустив вперед себя Гвинею, «слоны» опередили ЦАР и Руанду.
В шести матчах отборочного этапа футболисты Ибрахима Камара победили в трех из них, еще два матча свели вничью и одну игру проиграли, забили 12 мячей, а пропустили — пять.
При подготовке к континентальному первенству ивуарийцы успели провести четыре контрольные встречи, где одержали три виктории и один матч проиграли. Перед самым КАН-2019 они разгромили Замбию со счетом 4:1.
В прошлом розыгрыше КАН 2-кратный чемпион Африки не смог даже выйти из группы, уступив первые два места ДР Конго и Марокко, опередить смогли только Того. В трех играх набрали только два очка.
ЮАР
«Бафана-бафана» также в отборочном турнире заняли второе место в своем квартете. Отстали на очко от Нигерии, но опередили с большим отрывом Ливию и Сейшелы.
Но в отличии от своего предстоящего противника, южно-африканцы не проиграли ни одной встрече в квалификации, сыграв три раза вничью при трех победах, разница мячей — 11:2.
На домашнем турнире COSAFA Cup сборная ЮАР заняла пятое место, а перед континентальным розыгрышем успели провести только одну товарищескую игру, где расписали мировую с Ганой (0:0).
В 2017 году ЮАР не принимала участие в финальной части турнира, не пройдя квалификацию, а в 2015 году прекратили борьбу на групповом этапе.
Последний раз эти команды играли между собой в 2014 году в товарищеской игре. И тогда сборная ЮАР обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:0.
Прогноз на Кот-д'Ивуар — ЮАР
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Кот-д'Ивуар. На ее победу предлагают — 2.15.
На победу команды ЮАР дают — 3.90, ничья оценена — в 3.15.
Обе команды не особо блещут высокой результативностью. Так что, скорее всего, предстоящий поединок будет низовым. 0