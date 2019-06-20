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    Дадут ли сербы бой чемпиону?

    Германия U21 — Сербия U21. Прогноз (к. 1.55) и ставки на Евро-2019 U21 20 июня 2019 года

    Прогнозы на U21 Евро-2019 Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз на Германия U21 — Сербия U21
    Марко Рихтер в матче с Данией сделал дубль
    В четверг, 20 июня, во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2019 U21 сборная Германии сразится с командой Сербии. Начало встречи — 22:00 по Москве. Прогноз на Германия U21 — Сербия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа B 20 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Германия U21

    Молодежная сборная Германии, ставшая победителем Евро-2017, в первом туре этого розыгрыша континентального первенства нанесла поражение команде Дании со счетом 3:1.

    «Бундестим» не испытал особых проблем в игре с датчанами, переиграв своего оппонента по всем компонентам и позволил размочить результат только после 3:0, и то с пенальти.

    Победой над Данией немцы продлили свою беспроигрышную серию до 13-ти матчей, где они 11-ть встреч выиграли и две закончили вничью.

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  • 16/06/2019

    • В отборочном турнире к Евро-2019 сборная Германии выиграла восемь игр из десяти, одну встречу свела вничью и одну проиграла, забила в этих поединках 33 гола, а пропустила только семь.

    Сербия U21

    Сербская молодежь неожиданно в первом туре чемпионата Европы проиграла команде Австрии, уступив им со счетом 0:2, пропустив второй гол играя в меньшинстве.

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    Поражением от австрийских сверстников «белые орлы» прервали свою серию без поражений, состоящую из шести игр, где они четырежды победили и два раза сыграли вничью.

    Сербы, как и их предстоящий соперник, не испытали особых проблем с завоеванием путевки в финальную часть чемпионата Европы.

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    В одной компании с Австрией, Россией, Арменией, Македонией и Гибралтаром сербы выиграли восемь встреч при двух ничейных результатах, забили 23 мяча, а пропустили — пять.

    Последний раз эти команды в этой вековой категории встречались на Евро-2015, где оппоненты расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз на Германия U21 — Сербия U21

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Германии U21 — 1.59, победа сборной Сербии U21 — 5.80, ничья — 4.20.

    Думаем, что сербы дадут бой действующим чемпионам. Предлагаем поставить на балканцев с форой. 0

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    Германия U21 — Сербия U21. Прогноз (к. 1.55) и ставки на Евро-2019 U21 20 июня 2019 года. Прогноз на Германия U21 — Сербия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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