Колумбия — Катар. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Кубка Америки 20 июня 2019 года

Во втором туре групповой стадии Копа Америка 2019 сборная Колумбии постарается взять очередные 3 очка на этом турнире. В Сан-Паулу коллектив будет играть против сборной Катара. Матч на арене «Морумби» начнется в 00:30 мск. Прогноз на Колумбия — Катар.

Колумбия

Колумбийцы мощно стартовали на чемпионате Южной Америки среди сборных. В первом туре они разобрались с Аргентиной, выиграв со счетом 0:2. По ходу встречи «полосатые» имели больше возможностей, но Колумбия воспользовалась теми немногочисленными голевыми моментами и забила 2 мяча.

Что тут говорить, если команда нанесла всего 8 ударов по воротам «бело-голубых», при этом только 2 из них были в створ. Тем самым «кофейщики» показали, что они зря моменты не транжирят и выжимают максимум из каждой возможности.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Если Фалькао и Ко выиграют снова, они гарантируют себе выход из группы, даже, возможно, с первой позиции.

Коллектив выиграл 3 и 4 последних матчей Кубка Америки. Во всех 4 случаях забивала лишь одна команда, при этом тотал был меньше 2.5. Если смотреть по последним результатам в целом, то уже 3 игру кряду «желто-сине-красные» не пропускают, а в 6 из 7 встреч они забивали первыми.

Катар

Гость турнира — сборная Катара — начала групповой этап с ничьи. В прошлом туре удалось спастись после двух кряду пропущенных мячей от Парагвая. За 10 минут катарцы отыграли два гола и сумели удержать перемирие.

Победитель Кубка Азии не может выиграть уже 2 встречу подряд. 6 июня «бордовые» уступили Бразилии в рамках подготовки к Копа Америка со счетом 2:0. Ничья с Парагваем продолжила безвыигрышную серию.

В 3 прошлых выступлениях Катар пропускал. Хотя в 7 из 9 последних матчей команда открывала отсчет забитым голам.

Прогноз

Безусловно, сборная Колумбии более мощная. Так что футболистам сборной Катара будет очень сложно противостоять такому коллективу. Это понимают и букмекеры, которые установили такие коэффициенты: 1.35 на победу Колумбии, 11.5 на победу Катара и 4.90 на ничью.

Данное противостояние будет первым в истории личных встреч «кофейщиков» и «бордовых». Учитывая выступление бронзовых призеров Копа Америка 2016 против Аргентины, можно предположить, что они в очередной раз окажутся на коне.

Забивать у Колумбии есть кому. Команда будет стремиться к тому, чтобы набрать 6 очков в своей группе. Так что мы прогнозируем полный контроль над игрой со стороны колумбийцев. Это позволит им забить несколько мячей и не пропустить в ответ. Прогноз — Колумбия выиграет и не пропустит с коэффициентом 2.02. 0