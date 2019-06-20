Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Америки 20 июня 2019 года

В четверг, 20 июня, в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Парагвая. Начало матча группы В — в 3:30 мск. Прогноз на Аргентина — Парагвай.

Аргентина

В последнее время «бело-голубых» преследуют проблемы. Но даже несмотря на это, аргентинцы входят в тройку главных претендентов на трофей этого соревнования.

Из трех товарищеских подготовительных матчей «двухцветные» выиграли только два. В марте команда уступила Венесуэле 1:3 и выиграла у Марокко 0:1. Перед стартом Копа удалось выиграть 5:1 у Никарагуа.

На старте первенства Лео Месси и компания уступили Колумбии. При этом аргентинцы создавали шансы и в целом смотрелись далеко не безнадежно, но удача была на стороне соперника.

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Это фиаско должно заставить игроков с еще большим желанием выйти на поле и добыть первые три очка. Отступать уже некуда.

Стоит отметить, что Аргентина на турнире имеет серию из двух игр без побед и в обеих не забивает.

Парагвай

В прошлый раз сборной Парагвая не удалось выйти из группы в плей-офф. Команда заняла последнее место в квартете с Коста-Рикой, Колумбией и США. Хотя в течение последних 10 лет парагвайцы регулярно оказывались в финальной части турнира.

Перед началом Копа сборная сыграла два контрольных матча. Сначала не удалось выиграть у Гондураса (1:1), а затем Парагвай все же добил Гватемалу (2:0).

Первым соперником на турнире был Катар. Казалось, что против дебютанта Кубка Америки все должно пройти гладко и сначала все складывалось именно так — удалось повести со счетом 2:0, но затем соперник ответил двумя точными ударами и спас ничью.

Голом с пенальти у парагвайцев отличился Оскар Кардосо — 36-летний форвард записал на свой счет 11-й мяч в международной карьере.

Прогноз

1.47 и 8.00 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. Ничейный исход сопровождается цифрой 4.40.

Аргентинцы в последних двух играх не смогли обыграть соперника — 0:1 и 0:0. Показательно, что за оба поединка был забит всего один мяч. Но несколько лет назад «Месси и партнеры» уничтожили парагвайцев со счетом 6:1.

Вопреки тенденции, ожидаем, что спортивная злость и жажда исправить ситуацию позволят подопечным Лионеля Скалони одержать убедительную победу, поэтому ждем голов. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1.94. 0