Италия U20 — Япония U20. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 29 мая 2019 года

29 мая, стадион Zdzisław Krzyszkowiak, 3 тур групповой стадии ЧМ 2019 до 20 лет. В рамках этого турнира сойдутся представители группы B — сборные Италии и Японии. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Италия U20 — Япония U20.

Италия U20

Сборная Италии одной ногой в плей-офф. После двух туров команда занимает 1 место с 6 очками. Чтобы выйти с первого места, итальянцам будет достаточно сыграть вничью, а вот поражение откинет их на 3 строчку.

Squadra Azzurra выиграла 1:2 у Мексики и 0:1 у Эквадора. Таким образом, коллектив добыл важных 6 пунктов, пропустив всего лишь раз. «Синие» уже улучшили свой прошлогодний результат. В 2017 году «любители пасты» одержали только одну победу, а также по разу сыграли вничью и уступили.

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Стоит добавить, что в прошлых двух турах сборная Италии проиграла соперникам в контроле мяча. Особенно это касается матча с Эквадором, в котором латиноамериканцы играли с мячом 62% времени. Да и по-хорошему эквадорцы заслуживали как минимум на ничью.

Япония U20

Японию может устроить даже ничья. «Самураи» имеет 4 очка, а Эквадор отстает на 3. К тому же разница мячей у японцев лучше. У них +3, а у ближайшего конкурента -1.

На этом мундиале Япония, как и Италия, еще ни разу не проиграла. Она расписали мировую с Эквадором (1:1) на старте турнира и во втором круге выиграла у Мексики 0:3. Что характерно, «самураи буру» тоже проиграли в контроле мяча во всех двух встречах.

Если команда не уступит, то сможет улучшить статистику выступлений по сравнению с прошлым мировым форумом. Однозначно японцы постараются повторить успех ЧМ 2017, когда им удалось выйти в 1/8 финала. У них это уже практически получилось.

Прогноз

Разница в коэффициентах небольшая — 2.90 дают на Италию и 3.43 предлагают на Японию. На ничью букмекеры установили коэффициент 2.40.

В последний раз обе сборные встречались на мундиале 2017 года. Там команды тоже оказались в одной группе и встретились в 3 туре. Судьями была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

Очень вероятно, что в этот раз история повториться и в матче снова будет зафиксировано перемирие. Мы ставим именно на это. 0