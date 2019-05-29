Эквадор U20 — Мексика U20. Прогноз (к. 2.32) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 29 мая 2019 года

В среду, 29 мая, в рамках третьего тура группы B ЧМ-2019 до 20 лет встретятся молодежные сборные Эквадора и Мексики. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Эквадор U20 — Мексика U20.

Эквадор U20

Для Эквадора этот мундиаль начался с ничьи. Латиноамериканская сборная встретилась с японцами и по итогу сыграла вничью 1:1.

Далее была встреча с Италией и реальная возможность побороться за первое место в квартете, но добыть очки не удалось. Эквадорцы пропустили единственный мяч на 15-й минуте, а перед перерывом остались в меньшинстве.

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Что касается результатов, то победить «триколоры» не могут уже третью игру подряд. Перед мундиалем в товарищеском поединке команда уступила Южной Корее — 0:1.

Тем не менее, стоит отметить, что эквадорцы пропускают довольно мало. В десяти играх подряд этот показатель — не более одного гола.

Мексика U20

Сборная Мексики начала этот ЧМ с поражения. В первом туре команда уступила итальянцам с минимальным отрывом 1:2.

Первые «звоночки» были еще в рамках тренировочного сбора перед мундиалем, Там «майя» провели четыре поединка, дважды уступили Колумбии и один раз — Новой Зеландии, а также сыграли вничью с Саудовской Аравией.

Ситуация стала совсем плачевной 26 мая, когда команда была разгромлена Японией — 0:3. Нельзя сказать, что мексиканцы не боролись, но мастерства в завершающей стадии против серьезных соперников не хватает.

О себе успел заявить только нападающий из «Пачуки» Роберто Карлос Де Ла Роса. Он забил единственный гол в ворота сборной Италии.

Прогноз

Вполне заметный перевес на стороне номинальных хозяев — 2.32 против 2.95 на победу мексиканцев. Ничья — 3.25.

Эквадор все еще может побороться за плей-офф — стать одной из лучших третьих команд или выйти на вторую строчку. Мексиканцам с нулем очков нужна только победо с максимальной разницей мячей, но верится в это слабо — команда в последние месяцы только разочаровывает. Предлагаем поставить на победу Эквадора за 2.32. 0