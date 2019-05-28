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    Как завершится матч фаворитов молодежного чемпионата мира?

    Португалия U20 — Аргентина U20. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 мая

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    Прогноз на Португалия U20 — Аргентина U20
    Фаусто Вера
    Во вторник, 28 мая, сборная Португалии U20 сыграет с командой Аргентины U20 в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча группы F, которая пройдет в городе Бельско-Бяла, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия U20 — Аргентина U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа F 28 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
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    Португалия U20

    Сборная Португалии успешно стартовала на молодежном чемпионате мира, обыграв в первом туре команду Южной Кореи.

    Свой единственный гол подопечные Элио Филипе Диаша забили на 7-й минуте усилиями нападающего «Браги» Франсиску Тринкана, которому ассистировал игрок «Бенфики» Жоау Филипе.

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    До старта мирового первенства португальцы успели провести в 2019 году четыре матча, в которых одержали три победы и один раз проиграли. Обидчиком сборной Португалии выступила команда Германии (0:1).

    Аргентина U20

    Сборная Аргентины тоже имеет на своем счету три очка по итогам первого тура группового этапа ЧМ-2019.

    В первом туре южноамериканцы нанесли крупное поражение команде Южной Африки (5:2), которая с 66-й минуты играла в меньшинстве.

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    Одним из главных героев встречи стал представитель «Атланты Юнайтед» Эсекьель Барко, который отличился как с игры, так и с пенальти, оформив дубль.

    Аргентинцы в 2019 году провели больше десяти матчей, в которых проиграли четыре раза: дважды Эквадору (0:1 и 1:2), а также Бразилии (0:1) и Франции (0:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Португалии — 2.60, победа сборной Аргентины — 2.45, ничья — 3.50.

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    Обе команды входят в тройку главных претендентов на триумф на этом турнире, так что встреча вызывает повышенный интерес.

    Португальцы в первом туре сыграли не так результативно, как ожидалось, но они владели весомым преимуществом. Другое дело, что корейцы умело оборонялись и пропустили лишь один мяч.

    Аргентинцы предпочитают больше атаковать, чем сидеть в обороне, так что в их игре против Португалии мы ждем высокой результативности. Наш прогноз — «тотал больше 2,5» за 1.70.

    Альтернативный вариант — «победа сборной Португалии с форой 0» за 1.95. Отдаем небольшое преимущество европейцам лишь за счет того, что они играют строже и не поддаются эмоциям. 0

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    Португалия U20 — Аргентина U20. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 мая. Прогноз на Португалия U20 — Аргентина U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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