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    ПСЖ сразится за собственную репутацию

    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 18 мая 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Дижон
    Прогноз на ПСЖ — «Дижон»
    Неймар
    В субботу, 18 мая, «Пари Сен-Жермен» будет принимать на своем поле «Дижон» в рамках 37-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 8.50
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    ПСЖ

    Клуб уже чемпион Франции, поэтому в Лиге 1 никаких задач больше не осталось. Единственной целью Тухеля является логичное наигрывание состава или разработка каких-то новых идей.

    Видно, что команда думает об отпуске. За семь последних туров она выиграла всего лишь два раза. Также было 3 поражения и 2 ничьи. Довольно «веселый» результат, если учесть, что Кавани и Неймар уже вернулись в строй после травм.

    В последний раз дома парижане побеждали 21 апреля, одолев «Монако» со счетом 3:1. В прошлом туре удалось на выезде одолеть «Анже» — 2:1. Голами отметились Неймар и Анхель Ди Мария после паса звездного бразильца.

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    Сказывается также дисквалификация лидера команды Килиана Мбаппе, а последним поединком без француза станет как раз встреча с «Дижоном».

    В последнее время, особенно после поражения в финале Кубка Франции, ПСЖ окружили слухи и скандалы. От парижан не ожидали такого легкомысленного отношения к концовке сезона. Теперь задачей команды является возвращение уважения болельщиков и журналистов.

    «Дижон»

    «Совы» после 30 матчей французской Лиги 1 набрали 21 балл и находятся практически на дне турнирной таблицы — на 19-м месте. От спасительной 17-й строки они отстают всего на два пункта, как и от зоны стыковых поединков.

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    • В целом шансы спастись у команды еще есть, но уровень игры коллектива вызывает опасения, что миссия будет провалена. В прошлом туре удалось дома обыграть «Страсбур» (2:1), однако перед этим были два подряд поражения от «Нанта» (0:3) и «Кана» (0:1).

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    В последний раз команды встречались в рамках первого круга в марте, когда «Дижон» был разгромлен грандом со счетом 0:4. Более того, в январе прошлого года «совы» в матче против парижан пережили настоящее унижение — 0:8.

    Прогноз

    Парижане считаются фаворитами встречи. На их успех букмекеры дают коэф 1.35, тогда как победа «Дижона» оценена цифрой 8.0. Вероятность мировой в этом матче оценивается в 5.90.

    Гости вполне могли бы рассчитывать даже на победу, если бы у парижан на носу был финал Лиги чемпионов, а позади — серия побед и напряженный график. Но сезон у суперклуба отчасти был провален — вылет из ЛЧ, поражение в финале Кубка Франции и сплошные скандалы. Руководство очень недовольно ситуацией, поэтому сейчас речь идет о репутации гранда, над которым в последнее время смеется вся Европа.

    «Дижон» будет запредельно мотивирован, но эта команда — удобный соперник для парижан, у которых появилась задача не упасть лицом в грязь. Предлагаем поставить на победу ПСЖ с форой -1,5 гола за 1.88. 0

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    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 18 мая 2019 года. Прогноз на ПСЖ — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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