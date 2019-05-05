ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Взлет Ливерпуля: город, который не сдается «Тоттенхэм»АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Борнмута», «Ньюкасл» примет «Ливерпуль», «Челси» сыграет с «Уотфордом» Футболисты «Зенита»РПЛ. «Зенит» сыграет в Грозном, «Локомотив» будет гостить в Туле
  • 00:11
    • «Севилья» крупно проиграла «Леганесу»
  • 23:55
    • «Марсель» поделил очки со «Страсбургом»
  • 23:24
    • Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
  • 21:49
    • Зидан выступил против покупки Неймара
  • 19:50
    • Раньери обвинил «Лацио» в сдаче игры
  • 18:24
    • Автогол и пенальти принесли «Рубину» победу над «Оренбургом»
  • 16:57
    • Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Вернется ли «Реал» на победный путь?

    «Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал
    Прогноз на «Реал» — «Вильярреал»
    «Реал» уже не поменяет 3-е место
    В воскресенье, 5 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры сойдутся «Реал» и «Вильярреал». Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 17:15 по мск. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал».

    «Реал»

    «Реал» уже на 99 процентов не достанет «Атлетико», ведь до него девять баллов. «Сливочные» на 3-м месте, а в их активе 65 очков.

    Сзади мадридцев уже точно никто не догонит, поскольку отрыв от «Хетафе» составляет 10 пунктов.

    После вылета из Лиги чемпионов команда провела девять поединков. За этот период подопечные Зинедина Зидана уступили только «Валенсии» и, в прошлом туре, «Райо Вальекано».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В пяти случаях клуб побеждал, а в двух случаях фиксировалась ничья, включая и мировую в позапрошлом туре — против того же «Хетафе» (0:0).

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в пяти очках от зоны вылета. Команда не так давно из нее вышла и точно туда не собирается, и нынешний отрыв, а также то, что осталось сыграть лишь три тура, говорит в пользу левантийцев.

  • Без давления и улучшения. Не тратьте время на «Реал» в этом сезоне
  • Если футболистов уже ничего не беспокоит, то почему вы должны волноваться?
  • 16/04/2019

    • До прошлого матча «Желтая субмарина» выиграла две последних встречи — против «Леганеса» и «Жироны». А ведь ранее у коллектива была 3-матчевая безвыигрышная серия, состоящая из двух поражений и одной ничьей.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В минувшем туре подопечные Хави Кальехи могли еще на шаг приблизиться к спасению в элите, но не сумел победить дома «Уэску». Хотя именно хозяева вышли вперед в первом тайме, гол Эсекьеля Авилы помешал одержать победу — 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Сегодня в 14:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Сегодня в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Сегодня в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Бавария — Ганновер
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Тамбов — Факел
  • Сегодня в 18:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Кардифф — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Юрген Клопп
  • Взлет Ливерпуля: город, который не сдается
    • Вчера в 01:02     «Арсенал» потерпел третье кряду поражение в АПЛ
  • «Арсенал» нуждается в большой перестройке
    • 23:36 28/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Тоже интересно
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионовДва форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы Вчера в 11:570
  • 00:05
    • «Эвертон» взял верх над «Бернли»
  • 15:53
    • «Енисей» по-волевому обыграл «Анжи» в Красноярске
  • 15:22
    • Мбаппе получил трехматчевую дисквалификацию
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» примет «Атлетико», «Барса» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу 00:230
  • Экспресс дня

  • Как завершатся битва аутсайдеров в РПЛ и туринское дерби в Серии А?
  • 3.42
    •
  • 23:37
    • «Лейпциг» упустил победу над «Майнцем»
  • 23:00
    • «Детройт» заинтересован в подписании Роуза
  • 22:27
    • Башкиров: «Рубин» победил «Оренбург» за счет терпения и характера
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. «Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в серияхРезультаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 3 мая Вчера в 09:180
  • 13:50
    • Месси — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 12:20
    • УЕФА вынес вердикт в деле о натурализации Мораеса
  • 12:04
    • Капитан «Ак Барса» покинул клуб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие