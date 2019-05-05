«Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года

В воскресенье, 5 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры сойдутся «Реал» и «Вильярреал». Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 17:15 по мск. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал».

«Реал»

«Реал» уже на 99 процентов не достанет «Атлетико», ведь до него девять баллов. «Сливочные» на 3-м месте, а в их активе 65 очков.

Сзади мадридцев уже точно никто не догонит, поскольку отрыв от «Хетафе» составляет 10 пунктов.

После вылета из Лиги чемпионов команда провела девять поединков. За этот период подопечные Зинедина Зидана уступили только «Валенсии» и, в прошлом туре, «Райо Вальекано».

Календарь и таблица испанской Примеры

В пяти случаях клуб побеждал, а в двух случаях фиксировалась ничья, включая и мировую в позапрошлом туре — против того же «Хетафе» (0:0).

«Вильярреал»

«Вильярреал» в пяти очках от зоны вылета. Команда не так давно из нее вышла и точно туда не собирается, и нынешний отрыв, а также то, что осталось сыграть лишь три тура, говорит в пользу левантийцев.

До прошлого матча «Желтая субмарина» выиграла две последних встречи — против «Леганеса» и «Жироны». А ведь ранее у коллектива была 3-матчевая безвыигрышная серия, состоящая из двух поражений и одной ничьей.

В минувшем туре подопечные Хави Кальехи могли еще на шаг приблизиться к спасению в элите, но не сумел победить дома «Уэску». Хотя именно хозяева вышли вперед в первом тайме, гол Эсекьеля Авилы помешал одержать победу — 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0