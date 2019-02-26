«ПСЖ» — «Дижон». Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции 26 февраля 2019 года

В рамках четвертьфинала Кубка Франции на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже встретятся «ПСЖ» и «Дижон». Матч начнется в 23:10 по московскому времени. Прогноз на «ПСЖ» — «Дижон».

«ПСЖ»

На данный момент «парижане» прекрасно выступают. Команда, возможно, выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря блестящей победе на «Ман Юнайтед». Также клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции. Таким образом, у Томаса Тухеля и его подопечных есть шанс зацепиться за несколько трофеев сразу.

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«ПСЖ» не проигрывает пять матчей кряду. Более того, во всех этих встречах команда одержала победу. За этот период в ворота хозяев было забито только один мяч. Оборона стала играть надежнее, а в атаке столичный клуб пытается выжать максимум.

В последних двух матчах «ПСЖ» обыгрывал своих соперников по-крупному. Сначала под каток попал «Монпелье» (5:1), а затем был обижен «Ним» (3:0).

Стоит отметить, что «столичные» не проигрывают в Кубке Франции уже 28 матчей. В 4 последних поединках этого турнира «красно-синие» оставляли свои ворота «сухими».

«Дижон»

Скорее всего, что в предстоящей игре «Дижон» вряд ли чем-то сможет удивить «ПСЖ». Команде просто не хватит мастерства. Дела у клуба сейчас идут неважно, поскольку у гостей началась черная полоса неудач.

«Дижон» проиграл в последних трех матчах. Сначала «красные» были обыграны «Марселем» на своем поле со счетом 1:2, затем у команды выиграли клубы «Ним» и «Сент-Этьен». В этих двух встречах соперник «парижан» не смог отличиться даже одним забитым мячом.

В Кубке Франции в нынешнем сезоне «Дижону» попадались более легкие соперники. Это были «Шильтигхейм», ИС «Круа» и «Сент-Этьен». Последний конечно не такой простой, но все-таки с «ПСЖ» сравнить сложно.

Это будет четвертый выездной поединок подряд в Кубке Франции для «красных». Если в Кубке клуб победил трижды подряд, то в чемпионате на чужом поле гости не могут выиграть 11 матчей.

Прогноз

Безоговорочным фаворитом поединка является «ПСЖ». На победу столичной команды дается мизерный коэффициент 1,12, тогда как на победу «Дижона» дают 20,0, а на ничью 9,10.

Последний раз между собой команды играли в январе прошлого года, и тогда столичный коллектив одержал уверенную победу со счетом 8:0. В этот раз предпосылок для каких-то изменений нет. «Парижане» уверенны в себе и вряд ли допустят, чтобы такой соперник не дал им возможности дойти до финала данного соревнования.

Учитывая потенциал «ПСЖ», можно спрогнозировать, что команда будет полностью контролировать игру и при этом добьется положительного результата. Наш прогноз — «ПСЖ» победит и не пропустит за 1,75. 0