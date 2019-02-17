«Лилль» — «Монпелье». Прогноз на матч 25 тура чемпионата Франции 17 февраля 2019 года

В воскресенье, 17 февраля, «Лилль» примет на своем поле «Монпелье» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча на арене «Пьер-Моруа» — 17:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Монпелье».

«Лилль»

В новом году «доги» выдали серию из шести побед подряд, пройдя в Кубке Франции «Сошо» (1:0 дома) и «Сете 34» (1:0 в гостях).

В чемпионате Франции «Лилль» последовательно обыграл «Кан» (2:1 в гостях), «Амьен» (3:1 дома), «Марсель» (2:1 на выезде) и «Ниццу» (4:0 дома). Победы на «Амьеном» и «Марселем» «доги» добыли «на тоненького», забив на последних минутах.

Победная серия прервалась в феврале, когда «Лилль» вылетел из Кубка Франции, проигра в 1/8 финала «Ренну» (1:2 на выезде), пропустив решающий гол на последних минутах.

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем матче «Лилль» на выезде победил «Генгам» (2:0) и с 49 очками после 24 туров занимает второе место в таблице Лиги 1. Разница мячей 42-22, на счету Николя Пепе 16 голов.

«Монпелье»

«Паладины» начали год с вылета из Кубка Франции, в 1/32 уступив на выезде выступающему в третьем дивизионе «Антанту» (0:1). Единственный мяч был забит на последних минутах.

В чемпионате дела шли не лучше — три гостевых матча закончились без победы. Сначала «Монпелье» уступил «Нанту» (0:2), затем сыграл вничью с «Дижоном» (1:1) и «Ренном» (0:0).

Вернувшись домой, «паладины» обыграли «Кан» (2:0), после чего на выезде ушли от поражения в матче с «Нимом» (1:1), а затем спаслись на последних минутах от домашнего проигрыша в матче с «Монако» (2:2).

Календарь и таблица Лиги 1

После 24 туров «Монпелье» идет пятым с 37 очками. Разница мячей 31-19, лучший бомбардир с 9 голами — Анди Делор.

В первом круге «Лилль» победил «Монпелье» на выезде со счетом 1:0. В прошлом сезоне «паладины» победили дома 3:0, а на выезде сыграли вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Лилль» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Монпелье» — 4,55.

«Лилль» потерпел лишь одно домашнее поражение в сезоне, а «Монпелье» в новом году провально играет на выезде, так что можно смело прогнозировать, что «доги» не проиграют на своем поле.

«Монпелье», несмотря на поражения, мало пропускает, можно смело ставить на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0