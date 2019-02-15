ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» показал чемпионские качества«Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду «Питтсбург» — «Эдмонтон»НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» Игроки ПСЖМстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес
  • 11:11
    • Рассмотрение апелляции по Кокорину и Мамаеву состоится 25 февраля
  • 09:45
    • Капитан «Рубина» объявил о завершении карьеры
  • 08:57
    • «Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»
  • 08:18
    • УЕФА: Гол «Аякса» в ворота «Реала» был отменен правильно
  • 00:55
    • «Реал» вырвал победу у «Аякса» в Амстердаме
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию»
  • 22:59
    • Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»
    Все новости спорта

    «Лион» реабилитируется за поражение от «Ниццы»

    «Лион» — «Генгам». Прогноз на матч 25 тура чемпионата Франции 15 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Лион Генгам
    Прогноз на «Лион» — «Генгам»
    Мемфис Депай
    В 25 туре Лиги 1 встретятся «Лион» и «Генгам». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион». Старт встречи назначен на 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Генгам».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Лион»

    «Лион» находится на третьей строчке рейтинга Лиги 1 с 43 очками в активе. Коллектив имеет 3-очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Сент-Этьена». На 6 пунктов «олимпийцы» отстают от «Лилля».

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лион» выдал неплохой 7-матчевый беспроигрышный отрезок. Хозяевам удалось обыграть «ПСЖ» в позапрошлом туре на своем поле со счетом 2:1. Однако настроение игрокам клуба подпортила «Ницца», минимально обыгравшая «ткачей».

    На домашнем поле «Лион» не проигрывает в трех поединках кряду, а в двух из них команда одерживала победу. Статистику немного подпортила ничья с «Реймсом» (1:1).

    В целом в нынешнем сезоне «львы» сумели остаться непобежденными в 17 из 19 последних поединков. Однозначно футболисты из одноименного города будут играть только на победу в предстоящем матче.

    В списке травмированных Гуири и Рафаэл.

    «Генгам»

    «Генгам» абсолютный аутсайдер турнира. У команды всего 14 очков за 23 тура, однако, отставание от ближайшего конкурента — «Кана» — составляет 4 балла, при этом «Генгам» имеет одну игру в запасе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Клуб проиграл в последних трех встречах Лиги 1. Кроме того, в этих матчах команда даже не смогла поразить ворота соперников. Речь идет об играх с «ПСЖ», «Реймсом» и «Лиллем».

    Выездная 6-матчевая серия состоит из четырех поражений, одной ничьи и одной победы. В прошлый раз на выезде «Генгам» крупно уступил «парижанам» со счетом 9:0. Скорее всего, следующее выступление будет не менее тяжелым для гостей.

  • Трансферный дайджест. 5-11 февраля
  • Куда перейдет один из лидеров «Наполи», действительно ли Ракитич уедет в Италию, согласится ли «Барселона» продать дорогого бразильца и другие трансферные новости последних дней
  • 11/02/2019

    • Что касается очных противостояний с «Лионом», то в последних четырех матчах «Генгам» проиграл.

    В лазарете у клуба находится Джилободжи.

    Прогноз

    «Лион» является явным фаворитом в этом матче. На его победу дается коэффициент 1,32, при этом шансы на победу «Генгама» оцениваются цифрой 9,20.

    У хозяев в последнее время неплохо смотрятся ключевые футболисты передней линии, благодаря чему команда может рассчитывать на положительный результат в предстоящей встрече. Вероятно, что «львы» не ограничатся одним забитым мячом. Коллектив ведет активную борьбу с оппонентами за первые места в Лиге 1, поэтому им нужно побеждать с уверенным отрывом.

    Мы считаем, что «аристократы» сумеют одержать победу, имея отрыв не менее чем в два мяча. Наш прогноз — фора 1 (-1,5) за 1,87. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Сегодня в 12:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Кунь Лунь
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Байер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арсенал
  • Сегодня в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Динамо Киев
  • Сегодня в 20:55
    •  4.10
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Прага — Генк
  • Сегодня в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Бетис
  • Сегодня в 20:55
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рапид — Интер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бенфика
  • Сегодня в 20:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Севилья
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» снова борется за чемпионство
  • «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
    • 05:50 10/02/2019     «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • Вчера в 02:00     «Фулхэм» — «МЮ»
  • Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖ
    • 02:36 10/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Лион» — «Генгам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В 25 туре Лиги 1 встретятся «Лион» и «Генгам». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион». Старт встречи назначен на 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • 09:58
    • Солари: «Реал» верит в VAR и в то, что судья говорит в эти моменты
  • 09:12
    • «Милан» поборется с «Наполи» за вингера ПСВ
  • 08:33
    • Тренер «Боруссии» Д заявил, что его команда сделала «Тоттенхэму» подарок
    «Фенербахче» — «Зенит» Футбол Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизньРеакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче» Вчера в 02:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 08:03
    • Почеттино: Это была просто великолепная игра в исполнении «Тоттенхэма»
  • 00:30
    • Дзаньоло: Надеюсь, что забью за «Рому» еще много важных мячей
  • 00:20
    • Касильяс: Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у «Ромы»
    Неймар в футболке Алиссона Бекера Футбол Убойные навыки. Главные пижоны европейского футболаОт форварда «Пари Сен-Жермен» до вратаря «Ливерпуля» 12/02/2019 в 21:440
  • 22:45
    • ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»
  • 22:20
    • Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории
  • 21:48
    • СКА «всухую» одолел «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие