«Лион» — «Генгам». Прогноз на матч 25 тура чемпионата Франции 15 февраля 2019 года

В 25 туре Лиги 1 встретятся «Лион» и «Генгам». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион». Старт встречи назначен на 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Генгам».

«Лион»

«Лион» находится на третьей строчке рейтинга Лиги 1 с 43 очками в активе. Коллектив имеет 3-очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Сент-Этьена». На 6 пунктов «олимпийцы» отстают от «Лилля».

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» выдал неплохой 7-матчевый беспроигрышный отрезок. Хозяевам удалось обыграть «ПСЖ» в позапрошлом туре на своем поле со счетом 2:1. Однако настроение игрокам клуба подпортила «Ницца», минимально обыгравшая «ткачей».

На домашнем поле «Лион» не проигрывает в трех поединках кряду, а в двух из них команда одерживала победу. Статистику немного подпортила ничья с «Реймсом» (1:1).

В целом в нынешнем сезоне «львы» сумели остаться непобежденными в 17 из 19 последних поединков. Однозначно футболисты из одноименного города будут играть только на победу в предстоящем матче.

В списке травмированных Гуири и Рафаэл.

«Генгам»

«Генгам» абсолютный аутсайдер турнира. У команды всего 14 очков за 23 тура, однако, отставание от ближайшего конкурента — «Кана» — составляет 4 балла, при этом «Генгам» имеет одну игру в запасе.

Клуб проиграл в последних трех встречах Лиги 1. Кроме того, в этих матчах команда даже не смогла поразить ворота соперников. Речь идет об играх с «ПСЖ», «Реймсом» и «Лиллем».

Выездная 6-матчевая серия состоит из четырех поражений, одной ничьи и одной победы. В прошлый раз на выезде «Генгам» крупно уступил «парижанам» со счетом 9:0. Скорее всего, следующее выступление будет не менее тяжелым для гостей.

Что касается очных противостояний с «Лионом», то в последних четырех матчах «Генгам» проиграл.

В лазарете у клуба находится Джилободжи.

Прогноз

«Лион» является явным фаворитом в этом матче. На его победу дается коэффициент 1,32, при этом шансы на победу «Генгама» оцениваются цифрой 9,20.

У хозяев в последнее время неплохо смотрятся ключевые футболисты передней линии, благодаря чему команда может рассчитывать на положительный результат в предстоящей встрече. Вероятно, что «львы» не ограничатся одним забитым мячом. Коллектив ведет активную борьбу с оппонентами за первые места в Лиге 1, поэтому им нужно побеждать с уверенным отрывом.

Мы считаем, что «аристократы» сумеют одержать победу, имея отрыв не менее чем в два мяча. Наш прогноз — фора 1 (-1,5) за 1,87. 0