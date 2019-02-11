«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Англии 11 февраля 2019 года

«Вулвз» не проигрывают уже пять матчей

«Вулвз» не проигрывают уже пять матчей SuperSport

На «Молинье» 11 февраля в 23.00 мск состоится матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Встреча состоится в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».

«Вулверхэмптон»

По итогам 25-ти матчей «Вулверхэмптон» занимает седьмое место с 38 очками. Таким образом, команда отстает на 12 очков от шестой позиции, которая даст право сыграть в Лиге Европы.

В последний раз «Волки» проиграли почти месяц назад — 14 января в рамках АПЛ на выезде против «Манчестер Сити» (0:3). С тех пор коллектив выиграл четыре матча и один раз сыграл вничью.

Тем самым беспроигрышная серия подопечных Эспириту Санту достигла пять поединков во всех турнирах — клуб не только довольно успешен в чемпионате, но и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Именно в старейшем турнире мира он и сыграл свой последний матч — против «Шрусбери» (3:2) в переигровке.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» все еще борется за сохранение прописки в элите английского футбола. Команда лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опережает опасное 18-е место.

При этом подопечные Рафаэля Бенитеса только с середины января вернулись к более-менее успешным результатам. До того момента коллектив одержал только одну победу в 10 поединках во всех турнирах.

В предыдущих пяти матчах «Сороки» выиграли трижды и два раза потерпели поражения. Среди них есть и одна знаковая — над действующим чемпионом «Манчестер Сити» (2:1) в домашних стенах.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что лучший бомбардир «Волков» Рауль Хименес забьет, и «Вулверхэмптон» выиграет за 3,25. 0