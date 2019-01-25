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    «Марсель» и «Лилль» устроят интересный матч с забитыми голами

    «Марсель» — «Лилль». Прогноз на матч 22 тура чемпионата Франции 25 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лилль
    Прогноз на «Марсель» — «Лилль»
    Голевой момент «Марселя» в матче с «Каном»
    25 января на стадионе «Велодром» состоится поединок между командами «Марсель» и «Лилль». Встреча пройдет в рамках 22 тура французской Лиги 1. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Лилль».
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    «Марсель»

    Команда немного разочаровывает своей игрой. Пока что «Марсель» занимает 7 место в турнирной таблице внутреннего первенства и всему виной нестабильная игра.

    Поражение может откинуть «олимпийцев» назад на одну или две строчки. В случае победы появится возможность обойти «Монпелье» и «Страсбург».

    За 6 матчей у «Марселя» была только одна победа над «Каном» 0:1. Кроме этого результата стоит отметить поражения от «Нанта» 3:2 и от «Сент-Этьена» 2:1. На домашнем поле хозяева играли вничью с «Реймсом» и «Монако», а также добыли один балл в гостях у «Анже».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В домашних стенах коллектив выступает неплохо. Об этом свидетельствует статистика последних встреч — 3 победы, две ничьи и одно поражение. Негативный результат был в игре с «ПСЖ». Три пункта удалось заработать в поединках со «Страсбургом», «Каном» и
    «Дижоном».

    Стоит отметить, что в последних 5 домашних встречах «Марселя» забивается не больше двух голов.

    В списке травмированных Пайе, который получил повреждение в прошлом матче. Он один из ключевых футболистов команды. Также есть некоторые проблемы со здоровьем у основного защитника Рами, но он может восстановиться к предстоящей игре.

    Также будет отсутствовать Сакаи, который отправился в расположение сборной Японии для участия в Кубке Азии.

    Лучшим бомбардиром «Марселя» является Товен с 11 голами в Лиге 1. Именно он представляет наибольшую опасность для обороны соперника. В 6 последних встречах против «Лилля» он забил 3 мяча.

    «Лилль»

    «Лилль» располагается на второй строчке с 40 очками в активе. Команда показывает хороший футбол и в 6 прошлых играх смогла набрать 13 баллов, что является третьим результатом в высшем дивизионе.

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    В начале января «доги» переиграли «Монпелье» 0:1, затем была ничья с «Реймсом» 1:1 и победа над «Нимом» 2:3. После этого гости уступили «Тулузе» 1:2 на своем поле. Это было последнее поражение команды перед отъездом к «Марселю».

    «Лилль» выиграл три гостевых поединка подряд. Кроме того, «боксеры» побеждали и в тайме, и в матче во всех трех случаях.

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    • Вполне возможно, что в игре не смогут поучаствовать Майа и Балули. Самым опасным футболистом в составе «Лилля» является Пепе с 13 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Мендес и Бамба тоже считаются ключевыми игроками. Второй дважды отличился в предыдущей очной встрече.

    Прогноз

    В нынешнем сезоне команды уже встречались. Это было в сентябре и тогда на выезде «Марсель» уступил со счетом 3:0. Таким образом, «Лилля» одержал первую победу за 6 последних очных противостояний с «олимпийцами».

    Букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам — 2,30 против 3,30. На ничейный исход дается коэффициент 3,40.

    Сложно угадать, кто победит на этот раз, но, скорее всего, оба коллектива смогут отметиться забитым голом. В составе двух команд имеются хорошие футболисты, которые обязательно смогут дать результат. Данный вариант оценивается коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Марсель» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. 25 января на стадионе «Велодром» состоится поединок между командами «Марсель» и «Лилль». Встреча пройдет в рамках 22 тура французской Лиги 1. Начало матча в 22:45 по московскому времени.
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