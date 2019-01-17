ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карен ХачановAustralian Open. Федерер, Хачанов и Павлюченкова пробились в третий круг «Монреаль» — «Флорида»НХЛ. Шат-аут Василевского, два очка Панарина и Бучневича, 12-е поражение кряду «Анахайма» Маурисио ПочеттиноБез трансферов «Тоттенхэм» потеряет Почеттино
  • 10:06
    • Хачанов обыграл Нисиоку на Открытом чемпионате Австралии
  • 08:28
    • «Голден Стэйт» и «Филадельфия» одержали разгромные победы
  • 07:57
    • Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open
  • 23:49
    • Эриксен настроен перейти в «Реал»
  • 23:41
    • «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Паулиньо у «Барселоны»
  • 23:39
    • Игрок «Ахмата» перешел в лиссабонский «Спортинг»
  • 23:13
    • «Автомобилист» разобрался с рижским «Динамо»
    Все новости спорта

    «Барселона» больно даст сдачи «Леванте»

    «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 17 января 2019 года

    Футбол Испании Кубок Испании Барселона Леванте
    Прогноз на «Барселона» — «Леванте»
    Луис Суарес
    В четверг, 17 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Леванте» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Барселона»

    Каталонцы начали декабрь домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромили на своем поле «Культораль» (4:1).

    В каталонском дерби на выезде «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов упустила победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:1). Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл, разгромив на выезде «Леванте» (5:0) и дома победив «Сельту» (2:0). 2019 год начался с непростой выездной победы над «Хетафе» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Далее была первая встреча с «Леванте» на поле соперника. Эрнесто Вальверде дал отдохнуть Луису Суаресу и Лионелю Месси, а также ряду других игроков, но резервисты во главе с Филиппе Коутиньо подкачали, потерпев поражение — 1:2. Правда уже в игре Примеры 13 января основа «вынесла» «Эйбар» — 3:0.

    В настоящий момент «Барса» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая «Атлетико» на пять очков. Месси и Суарес забили в чемпионате 17 и 14 голов соответственно, занимая первое и второе место в бомбардирской гонке.

    «Леванте»

    «Леванте» находится на 12-й строчке с 23 очками. Плотность в таблице велика, поэтому несколько побед позволят команде теоретически даже оказаться в топ-6.

  • Трансферный дайджест. 8-14 января
  • Уведет ли «Челси» звезду «Зенита», «Реал» нацелился на польского форварда, переедет ли лучший бомбардир «Удинезе» в Милан и другие трансферные новости последних дней
  • 14/01/2019

    • Однако пока остается об этом лишь мечтать, ведь «Леванте» не может победить в последних пяти играх чемпионата Испании.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Лягушки» 16 декабря встречались с «Барсой» в Примере и были разгромлены — 0:5. Далее последовало поражение от «Райо Вальекано» (1:2) на выезде и ничья дома с «Жироной» (2:2). В прошлом туре команда ожидаемо не справилась с мадридским «Атлетико» — 0:1.

    Единственным светлым пятном стала как раз кубковая победа над каталонцами, однако «Барселона» играла вторым составом и сумела забить мяч на выезде, имея в запасе еще одну игру.

    Прогноз

    Все-таки не стоит всерьез рассматривать первый матч, ведь совсем молодой центрбек Чуми и ряд других исполнителей на поле у «Барсы» вряд ли появятся. Нужен результат, а в домашних стенах каталонцы покажут себя на все сто.

    «Леванте» лучше играет дома, а на «Камп Ноу» придется защищаться и пытаться остановить звездную атаку хозяев поля, но вряд ли это получится. Ставим на победу «Барселоны» с форой -2,5 гола за 1.76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Сегодня в 21:00
    •  4.27
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ним — Нант
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Генгам — Ренн
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Сегодня в 22:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Марсель
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леганес — Реал
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оттава — Колорадо
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Завтра в 06:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Япония — Узбекистан
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сарри хочет воссоединиться с Игуаином
  • «Челси» рискует с трансфером Игуаина
    • 06:01 11/01/2019     Янник Феррейра-Карраско
  • Зимнее трансферное окно в китайской Суперлиге: все, что нужно знать
    • 23:39 11/01/2019     «Ливерпуль» добыл первую победу в 2019 году
  • «Ливерпуль» обрел нужную зрелость для завоевания титула
    • 02:56 13/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Барселона» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В четверг, 17 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Леванте» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск.
    Тоже интересно
    Футболисты «Манчестер Сити» Футбол «МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков»Дубль в составе чемпионов Англии оформил Габриэл Жезус Вчера в 12:320
  • 09:44
    • Федерер обыграл Эванса во втором круге Australian Open-2019
  • 10:16
    • Гаспарян вышла во второй раунд парного турнира Australian Open
  • 09:56
    • Тиафо, Чилич и Вердаско пробились в третий раунд Australian Open
    Серена Уильямс Теннис Australian Open. Вылет Касаткиной, победы Халеп, Медведева, Вавринки и ДжоковичаОбзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 18:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Монако» догнать «Дижон»?
  • 4.27
    •
  • 08:09
    • Анисимова и Стивенс пробились в третий раунд Открытого чемпионата Австралии
  • 01:50
    • Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии
  • 01:45
    • «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании
    «Торонто» — «Колорадо» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Тарасенко, 17 сейвов Варламова и хет-трик СедербергаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января Вчера в 09:130
  • 23:02
    • «Авангард» вышел в плей-офф КХЛ
  • 22:38
    • ЦСКА прервал победную серию магнитогорского «Металлурга»
  • 22:29
    • «Нефтехимик» в волевом стиле обыграл СКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие