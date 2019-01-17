«Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 17 января 2019 года

В четверг, 17 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Леванте» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».

«Барселона»

Каталонцы начали декабрь домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромили на своем поле «Культораль» (4:1).

В каталонском дерби на выезде «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов упустила победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:1). Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл, разгромив на выезде «Леванте» (5:0) и дома победив «Сельту» (2:0). 2019 год начался с непростой выездной победы над «Хетафе» (2:1).

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Далее была первая встреча с «Леванте» на поле соперника. Эрнесто Вальверде дал отдохнуть Луису Суаресу и Лионелю Месси, а также ряду других игроков, но резервисты во главе с Филиппе Коутиньо подкачали, потерпев поражение — 1:2. Правда уже в игре Примеры 13 января основа «вынесла» «Эйбар» — 3:0.

В настоящий момент «Барса» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая «Атлетико» на пять очков. Месси и Суарес забили в чемпионате 17 и 14 голов соответственно, занимая первое и второе место в бомбардирской гонке.

«Леванте»

«Леванте» находится на 12-й строчке с 23 очками. Плотность в таблице велика, поэтому несколько побед позволят команде теоретически даже оказаться в топ-6.

Однако пока остается об этом лишь мечтать, ведь «Леванте» не может победить в последних пяти играх чемпионата Испании.

«Лягушки» 16 декабря встречались с «Барсой» в Примере и были разгромлены — 0:5. Далее последовало поражение от «Райо Вальекано» (1:2) на выезде и ничья дома с «Жироной» (2:2). В прошлом туре команда ожидаемо не справилась с мадридским «Атлетико» — 0:1.

Единственным светлым пятном стала как раз кубковая победа над каталонцами, однако «Барселона» играла вторым составом и сумела забить мяч на выезде, имея в запасе еще одну игру.

Прогноз

Все-таки не стоит всерьез рассматривать первый матч, ведь совсем молодой центрбек Чуми и ряд других исполнителей на поле у «Барсы» вряд ли появятся. Нужен результат, а в домашних стенах каталонцы покажут себя на все сто.

«Леванте» лучше играет дома, а на «Камп Ноу» придется защищаться и пытаться остановить звездную атаку хозяев поля, но вряд ли это получится. Ставим на победу «Барселоны» с форой -2,5 гола за 1.76. 0