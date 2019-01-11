«Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч Примеры 11 января 2019 года

В пятницу, 11 января, открывать программу 19 тура испанской Примеры будут «Райо Вальекано» и «Сельта». Встреча, которая пройдет на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Сельта».

«Райо Вальекано»

«Пчелы» перед 19 туром испанского первенства находятся в зоне вылета, на 19 месте. В 18 поединках мадридцы набрали 16 очков и отстают от 17 строки на три балла.

«Великаны» выиграли последние две игры в чемпионате, и т.с. прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из трех игр кряду.

В последней игре 2018 года «Райо Вальекано» обыграл на своей территории «Леванте» со счетом 2:1, а первый поединок в 2019 принес мадридскому клубу выездную викторию над «Вальядолидом» (1:0), при этом хозяева не реализовали пенальти в конце встречи.

Девять домашних матчей в этом розыгрыше Ла Лиги принесли «Райо» только две победы, добытые в двух предыдущих играх, три ничьи и четыре поражения, разница мячей — 13:20.

«Сельта»

«Сельта», в отличии от своего предстоящего противника, уступила в двух последних встречах, а ее безвыигрышная серия в Примере насчитывает три матча.

Начался этот неудачный период с ничьей с «Леганесом» (0:0) дома, затем «кельты» проиграли в заключительном поединке 2018 года «Барселоне» (0:2) в гостях, а также в первой игре 2019 — оказавшись слабее «Атлетика» (1:2) в родных стенах.

Эта безвыигрышная серия отбросила «небесных» на 14 позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В 18 поединках они набрали 21 очко, но что правда отстают от шестой еврокубковой строки всего лишь на пять баллов.

В этом розыгрыше Примеры «Сельта» провела на выезде восемь матчей, в которых отпраздновала две победы, столько же игр свела вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 13:16.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последний раз эти команды играли между собой в Примере в сезоне 2015/16. И тогда они обменялись домашними победами с одинаковым результатом 3:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.60.

На победу гостей дают — 2.75, ничья оценена — в 3.45.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке гости прервут свою проигрышную серию и заработают очки в Мадриде, и поединок будет результативным. 0