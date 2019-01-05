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    «Алавес» прекратит беспроигрышную серию «Валенсии»

    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Примеры 5 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Алавес Валенсия
    Прогноз на «Алавес» — «Валенсия»
    В прошлом туре «Алавес» покончил с безвыигрышной серией
    В субботу, 5 января, «Алавес» на своем поле будет принимать «Валенсию» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 18:15 мск. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия».
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    «Алавес»

    «Алавес» борется за еврокубковую зону с «Бетисом» и «Хетафе». Сейчас подопечные Абелардо занимают пятое место и являются обладателями 28 зачетных баллов.

    Баски в последнее время играют нестабильно и поэтому до предыдущего тура не могли выиграть в четырех матчах кряду во всех турнирах. В двух из этих поединков команда потерпела поражения.

    С этой серией удалось покончить в последней для клуба игре 2018 года против «Реал Сосьедада». Несмотря на непростой выезд, гости сумели выиграть 1:0.

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    «Валенсия»

    В этом сезоне «Валенсия» много играет вничью. Пока что побеждать подопечным Марселино Тораля удается нечасто, из-за чего еще недавно коллектив находился на 14-м месте.

    В последних 10 играх «Летучие Мыши» заработали 16 очков, что в среднем составляет чуть больше одного балла за матч. По крайней мере, команда в этих поединках потерпела только два поражения, а значит ей не приходится участвовать в борьбе за выживание.

    Вместе с тем, нужно признать определенный прогресс у левантийцев, поскольку в предыдущих пяти матчах во всех турнирах они не знают неудач при двух победах. А после предыдущего тура клуб поднялся на восьмую позицию.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Алавес» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0

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    Прогноз на «Алавес» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50. В субботу, 5 января, «Алавес» на своем поле будет принимать «Валенсию» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 18:15 мск.
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