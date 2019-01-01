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    «Арсенал» — «Фулхэм»: будет ли новогодний сюрприз?

    «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч 21 тура английской Премьер-лиги 1 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Фулхэм
    Прогноз на «Арсенал» — «Фулхэм»
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    В 21 туре английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Фулхэм». Поединок состоится 1 января в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Фулхэм».
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    «Арсенал»

    Команда все больше начинает «проседать» в плане физической готовности и это видно по последним результатам в матчах АПЛ. Boxing Day делает свое дело. В последних 6 играх «канониры» уступили дважды и в прошлый раз по «Арсеналу» «проехался» танком «Ливерпуль» (5:1).

    Перед выездом к лидеру чемпионата Англии был гостевой поединок с «Брайтоном», в котором «Арсенал» не сумел победить и сыграл лишь в ничью. К усталости стоит добавить кадровые проблемы. В списке травмированных Уэлбек, Холдинг, Озил, Мхитарян, Беллерин и Монреаль.

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    Такое количество игроков с повреждениями очень плохо сказывается на игре, поскольку в этот праздничный период необходима большая лавка запасных для ротации, а у Эмери в этом плане вариантов стало еще меньше, чем ранее.

    Все же в домашних стенах «канониры» побеждают в 12 из 15 случаев. Однако нужно отметить и то, что «Арсенал» пропустил в последних 4 играх в общей сложности 10 мячей.

    Если делать какие-то выводы, то можно утверждать одно — без проблем этот поединок для хозяев точно не пройдет.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» Раньери потихоньку начинает что-то показывать. По крайней мере «дачники» не уступают уже третью игру кряду. Более того, в прошлой игре команда минимально обыграла «Хаддерсфилд» со счетом 1:0.

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    • Свою негативную серию «коттеджеры» прервали в матче с «Ньюкаслом», сыграв вничью 1:1. В 6 из 7 последних встреч с участием «Фулхэма» забивается не более двух голов. За три предыдущих поединка подопечные итальянского наставника пропустили лишь 1 мяч.

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    Заметные улучшения и стабильность появились сразу же после смены формации. Теперь «коттеджеры» играют с тремя защитниками. В целом расстановка выглядит как 3-4-3 или 3-4-1-2.

    Вполне возможно, что такое количество игроков в центре поля сыграет ключевую роль в лондонском противостоянии.

    Прогноз

    Прошлый поединок между этими командами проводился 7 октября на домашнем стадионе «Фулхэм» опозорился (1:5). Но всем известна «магия» праздничного периода в АПЛ и в этот раз случиться может все. Учитывая последние проблемы «канониров» верить в их однозначный успех не приходится.

    Букмекеры же считают фаворитом «Арсенал» — 1,35 против 9,30. Мы считаем, что гости сумеют поразить ворота хозяев хотя бы один раз. Наш прогноз — обе забьют за 1,69.

    Кроме того, довольно вероятным кажется исход с форой 2 (+1,5). На это букмекеры дают коэффициент 1,88. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В 21 туре английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Фулхэм». Поединок состоится 1 января в 18:00 по московскому времени.
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