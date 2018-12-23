«Валенсия» — «Уэска». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года

23 декабря на «Месталье» померяются силами «Валенсия» и «Леганес». Поединок состоится в рамках 17-го тура испанской Примеры. Начало матча в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Уэска».

«Валенсия»

В этом сезоне «Валенсия» много играет вничью. Пока что побеждать подопечным Марселино Тораля удается не часто, из-за чего сейчас клуб находится на 14-м месте с 19 очками.

В последних девяти играх «Летучие Мыши» заработали 13 очков, что в среднем составляет чуть больше одного балла за матч. По крайней мере, команда в этих поединках потерпела только два поражения, а значит ей не приходится участвовать в борьбе за выживание.

Вместе с тем, нужно признать определенный прогресс у левантийцев, поскольку в предыдущих четырех матчах во всех турнирах они не знают неудач при двух победах. В случае успеха в грядущей встрече коллектив поднимется сразу на восьмую строчку.

«Уэска»

«Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 16-ти сыгранных турах набрала всего восемь очков. Свою единственную победу «оскенцы» одержали еще в первом туре, когда обыграли «Эйбар» (2:1).

В остальных матчах они пять раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Команда пропустила 32 мяча, что является худшим результатом среди всех команд Примеры.

Пока что октябрьское назначение Франсиско не особо помогает новичку чемпионата Испании. Правда, в предыдущем туре коллектив прервал четырехматчевую серию поражений, сыграв вничью дома против «Вильярреала» (2:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 9,50, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет на три или больше голов за 4,50. 0