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    Поднимется ли «Валенсия» в верхнюю часть таблицы?

    «Валенсия» — «Уэска». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Уэска
    Прогноз на «Валенсия» — «Уэска»
    «Валенсия» не знает поражений четыре матча
    23 декабря на «Месталье» померяются силами «Валенсия» и «Леганес». Поединок состоится в рамках 17-го тура испанской Примеры. Начало матча в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Уэска».
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    «Валенсия»

    В этом сезоне «Валенсия» много играет вничью. Пока что побеждать подопечным Марселино Тораля удается не часто, из-за чего сейчас клуб находится на 14-м месте с 19 очками.

    В последних девяти играх «Летучие Мыши» заработали 13 очков, что в среднем составляет чуть больше одного балла за матч. По крайней мере, команда в этих поединках потерпела только два поражения, а значит ей не приходится участвовать в борьбе за выживание.

    Вместе с тем, нужно признать определенный прогресс у левантийцев, поскольку в предыдущих четырех матчах во всех турнирах они не знают неудач при двух победах. В случае успеха в грядущей встрече коллектив поднимется сразу на восьмую строчку.

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    «Уэска»

    «Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 16-ти сыгранных турах набрала всего восемь очков. Свою единственную победу «оскенцы» одержали еще в первом туре, когда обыграли «Эйбар» (2:1).

    В остальных матчах они пять раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Команда пропустила 32 мяча, что является худшим результатом среди всех команд Примеры.

    Пока что октябрьское назначение Франсиско не особо помогает новичку чемпионата Испании. Правда, в предыдущем туре коллектив прервал четырехматчевую серию поражений, сыграв вничью дома против «Вильярреала» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 9,50, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет на три или больше голов за 4,50. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Уэска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. 23 декабря на «Месталье» померяются силами «Валенсия» и «Леганес». Поединок состоится в рамках 17-го тура испанской Примеры. Начало матча в 14:00 по московскому времени.
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