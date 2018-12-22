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    «Монпелье» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Лион
    Прогноз на «Монпелье» — «Лион»
    Обе команды борются за попадание в ЛЧ
    В 19-м туре чемпионата Франции «Монпелье» будет принимать «Лион». Матч пройдет 22 декабря на «Стад де ла Моссон». Начало встречи — 23:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».

    «Монпелье»

    «Монпелье» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионате Франции, имея на своем счету 29 очков. «Паладины» всего на два балла отстают от своего нынешнего соперника при одной игре в запасе.

    Подопечные Мишеля Дер Закаряна потерпели в Лиге 1 три поражения. 11 августа в первом туре они уступили «Дижону» (1:2), 10 ноября в 13-м — «Анже» (0:1) и в 16-м — «Лиллю» (0:1).

    Стоит признать, что в последнее время для клуба просматривается тенденция ухудшения результатов. В шести предыдущих матчах во всех турнирах они одержали только две победы при трех поражениях.

    «Лион»

    После 17 туров «Лион» является третьей командой чемпионата Франции с 31 очком в активе. В последний месяц команде особенно не хватает стабильности.

    Подопечные Бруно Женезио сыграли вничью с «Лиллем» (2:2), после чего дома уступили «Ренну» (0:2), а затем реабилитировались, разгромив в родных стенах «Монако» — 3:0. Правда, весь второй тайм соперник провел в меньшинстве после удаления Александра Головина.

    Справедливости ради, в гостевом поединке заключительного тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1) «Ткачи» могли позволить себе не выиграть, чтобы выйти в плей-офф, что и случилось. После этого коллектив одержал две победы кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,40.

    4.50
  • Прогноз: «Лион» выиграет, и обе команды забьют
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    • Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

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    Прогноз на «Монпелье» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В 19-м туре чемпионата Франции «Монпелье» будет принимать «Лион». Матч пройдет 22 декабря на «Стад де ла Моссон». Начало встречи — 23:00 мск.
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