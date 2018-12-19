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    «Реал» в третий раз поборется за Кубок мира

    «Касима Антлерз» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Клубного кубка мира ФИФА 19 декабря 2018 года

    ФИФА Реал Мадрид Футбол Испании
    Прогноз на «Касима Антлерз» — «Реал»
    «Реал» выиграл девять матчей из 11-ти предыдущих
    В среду, 19 декабря, в матче полуфинала Клубного чемпионата мира встретятся испанский «Реал» и японская «Касима Антлерз». Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Касима Антлерз» — «Реал».
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    «Реал»

    «Реал» получил возможность сыграть в Клубном чемпионате мира (КЧМ) благодаря победе в европейской Лиге чемпионов. Мадридская команда в конце мая переиграла «Ливерпуль» со счетом 3:1 и в третий раз кряду не только стала чемпионом Старого света, но и получил путевку на КЧМ.

    Текущий сезон совсем непросто складывается для королевского клуба. Коллектив занимает только четвертое место в испанской Примере с отставанием в пять очков от лидера «Барселоны», но вышел в плей-офф с первого места в группе Лиги чемпионов.

    К грядущему поединку подопечные Сантьяго Солари подходят с серией из девяти побед в 11-ти матчах во всех турнирах. В двух встречах из них они потерпели поражения.

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    «Касима»

    «Касима Антлерз» пробилась на Клубный чемпионат мира благодаря успеху в азиатской Лиге чемпионов. Японский клуб в начале ноября победил в двух финальных матчах турнира иранский «Персеполис» с общим счетом 2:0.

    В своем национальном чемпионате команда выступила хуже, нежели в азиатском кубке. По итогам минувшей 1 декабря Джей-лиги подопечные Го Ойвы заняли третье место, отстав от чемпиона «Кавасаки» на 13 очков.

    К грядущем поединку коллектив подходит с серией из шести побед в 10-ти матчах во всех турнирах. В этим встречах клуб потерпел только одно поражение при трех ничьих.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом чемпиона Европы, коэффициент на победу которого равен 1,20, тогда как успех представителя Азии оценивается в 12,00, а ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить н то, что набравший неплохую форму Карим Бензема забьет, и «Реал» выиграет 2-0, 2-1 или 3-1 за 6,50. 0

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    Прогноз на «Касима Антлерз» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50. В среду, 19 декабря, в матче полуфинала Клубного чемпионата мира встретятся испанский «Реал» и японская «Касима Антлерз». Начало матча — в 19:30 мск.
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