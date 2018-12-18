«Ривер Плейт» — «Аль-Айн». Прогноз и ставки на матч Клубного кубка мира ФИФА 18 декабря 2018 года

Во вторник, 18 декабря, в матче 1/2 финала Клубного кубка мира ФИФА встретятся аргентинский «Ривер Плейт» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Аль-Айн».

«Ривер Плейт»

Аргентинский клуб в начале декабря в четвертый раз стал победителем Кубка Либертадорес. Первый финальный матч прошел в середине ноября — «Ривер» сыграл вничью 2:2 с «Бокой Хуниорс».

Ответная встреча сорвалась из-за буйных аргентинских фанатов и Суперкласико было перенесено в Мадрид.

Но до этого «Ривер Плэйт» успел дважды сыграть с «Химнасия Ла-Плата»,разойдять вничью 2:2 в рамках Кубка, и победив со счетом 3:1 в матче чемпионата Аргентины

В ответной встрече с «Бокой Хуниорс» подопечные Марсело Гальярдо также праздновали победу со счетом 3:1, завоевав трофей.

«Аль-Айн»

Чемпион ОАЭ — страны-хозяйки клубного чемпионата мира, подошел к старту турнира на фоне четырехматчевой победной серии в национальном первенства.

«Аль-Айн» обыграл дома «Бани-Ян» (2:0) и «Диббу» (4:0), а на выезде справился с «Аль-Иттихад Кальба» (2:1) и «Аль-Васлем» (3:1)

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В раунде плей-офф клубного ЧМ «Аль Айн» сыграл с новозеландским клубом «Тим Веллингтон», впервые выигравшим Лигу чемпионов Океании, победив его по пенальти — 3:3 (4:3).

В 1/4 финала был повершен победитель африканской Лиги чемпионов — тунисский клуб «Эсперанс» (3:0).

Прогноз

Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом матча. На победу аргентинской команды дается коэффициент 1,35, тогда как на ничью — 4,80, а на успех «Аль-Айна» — 8,0.

Аргентинская команда выглядит представителем более высокого класса, на стороне «Аль-Айна» родные стены и выучка, но вряд ли этого достаточно.

Вряд ли «Аль-Айн» даст аргентинцам разгуляться, но и без боя не сдастся. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 2,10. 0