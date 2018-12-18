«Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии 18 декабря 2018 года

В 16-м туре чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Боруссия» Дортмунд. Встреча пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» 18 декабря. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд.

«Фортуна»

Игроки Фридхельма Функеля занимают третье с конца место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды в 15-ти матчах 12 очков, что в двух баллах от спасительной 15-й строчки.

В 11-м туре клуб разгромил на родной арене «Герту» со счетом 4:1 и тем самым прервал 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

Вслед за этим «Фортуна» снова не смогла выиграть в трех матчах, хотя и добилась сенсационной ничьей против «Баварии» (3:3). Тем не менее, в предыдущем поединке клуб, наконец, набрал три очка, победив «Фрайбург» (2:0).

«Боруссия»

Для «Боруссии» этот сезон складывается очень удачно. Помимо выхода в плей-офф Лиги чемпионов, команда также имеет первое место в национальном первенстве.

На счету «Шмелей» 39 баллов и оторвался от ближайших преследователей уже на девять очков. Этими командами являются «Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария», которые пытаются догнать набравших отличную форму дортмундцев.

В семи последних матчах подопечные Люсьена Фавра ни разу не проиграли — шесть побед и одна ничья. В текущем сезоне в Бундеслиге коллектив не знает поражений: в девяти из 10 последних встреч сильнейшей была именно «Боруссия».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,00, а ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет пять или более мячей за 4,00. 0