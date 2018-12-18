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    Закончится ли победная серия «Дортмунда»?

    «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии 18 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Фортуна Боруссия Д
    Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд
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    В 16-м туре чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Боруссия» Дортмунд. Встреча пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» 18 декабря. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд.
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    «Фортуна»

    Игроки Фридхельма Функеля занимают третье с конца место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды в 15-ти матчах 12 очков, что в двух баллах от спасительной 15-й строчки.

    В 11-м туре клуб разгромил на родной арене «Герту» со счетом 4:1 и тем самым прервал 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

    Вслед за этим «Фортуна» снова не смогла выиграть в трех матчах, хотя и добилась сенсационной ничьей против «Баварии» (3:3). Тем не менее, в предыдущем поединке клуб, наконец, набрал три очка, победив «Фрайбург» (2:0).

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    «Боруссия»

    Для «Боруссии» этот сезон складывается очень удачно. Помимо выхода в плей-офф Лиги чемпионов, команда также имеет первое место в национальном первенстве.

    На счету «Шмелей» 39 баллов и оторвался от ближайших преследователей уже на девять очков. Этими командами являются «Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария», которые пытаются догнать набравших отличную форму дортмундцев.

    В семи последних матчах подопечные Люсьена Фавра ни разу не проиграли — шесть побед и одна ничья. В текущем сезоне в Бундеслиге коллектив не знает поражений: в девяти из 10 последних встреч сильнейшей была именно «Боруссия».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,00, а ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет пять или более мячей за 4,00. 0

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    Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В 16-м туре чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Боруссия» Дортмунд. Встреча пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» 18 декабря. Начало — в 22:30 мск.
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