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    Продлит ли «Боруссия» победную серию в домашних матчах?

    «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 9 декабря

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Штутгарт
    Прогноз на «Боруссия» М — «Штутгарт»
    Торган Азар
    В воскресенье, 9 декабря, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боруссия Парк», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Штутгарт».
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    «Боруссия» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 26 очков.

    «Жеребята» одержали восемь побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

    С начала ноября подопечные Дитера Хеккинга обыграли «Фортуну» (3:0), «Вердер» (3:1) и «Ганновер» (4:1), а также проиграли «Лейпцигу» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В лазарете «Боруссии» находятся Маттиас Гинтер, Йонас Хофманн и Мамаду Дукур.

    «Штутгарт»

    Футболисты «Штутгарта» расположились на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии с 11 набранными очками.

    На счету «швабов» три победы, две ничьи и восемь поражений.

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    В ноябре подопечные Маркуса Вайнцирля уступили «Айнтрахту» (0:3) и «Байеру» (0:2), а также переиграли «Нюрнберг» (2:0). В начале декабря они выиграли у «Аугсбурга» (1:0).

    Среди травмированных у «Штутгарта» значатся Сантьяго Аскасибар, Беркай Озджан, Ян Климент, Борна Соса, Александер Мейер, Хольгер Бадштубер и Пабло Маффео.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.50, победа «Штутгарта» — 7.20, ничья — 4.50.

    Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, поэтому удивляться такому раскладу не стоит.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Жеребята» в нынешнем сезоне одержали шесть побед из шести возможных на своем поле, и мы не видим причин, которые могли бы им помешать продлить победную серию.

    «Швабы» в гостях набрали всего четыре очка, три из которых им принесла победная игра со скромным «Нюрнбергом».

    Исходя из вышесказанного, мы считаем, что «Боруссии» по силам выиграть 2:0 или 3:0, поэтому ставим на «победу хозяев с форой -1,5» за 2.12.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Боруссии" больше 2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80. 0

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. В воскресенье, 9 декабря, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боруссия Парк», начнется в 20:00 по московскому времени.
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