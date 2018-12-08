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    ЦСКА и «Енисей» много не забьют

    ЦСКА — «Енисей». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 декабря

    РПЛ Футбол России ЦСКА Енисей
    Прогноз на ЦСКА — «Енисей»
    Иван Обляков
    В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА будет принимать «Енисей». Встреча пройдет на «Арене ЦСКА» 8 декабря. Начало — в 15:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Енисей».
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    ЦСКА

    ЦСКА в последнее время терпел поражения преимущественно в Лиге чемпионов — после сенсационной победы над «Реалом» «армейцы» проиграли в трех матчах кряду. В то же время в РПЛ подопечные Виктора Гончаренко в предыдущий раз не смогли набрать очки еще 28 октября в игре против «Краснодара» (1:2).

    После этого ЦСКА дважды выиграл и дважды сыграл вничью. В том числе «армейцы» обыграли «Зенит» — 2:0. С тем же счетом команда одолела «Ахмат».

    Интересно, что в этих четырех поединках ЦСКА не пропустил ни одного гола. К двум победам по 2:0 добавились две нулевые ничьи. Да и в целом в шестнадцати турах РПЛ лишь в четырех матчах с участием ЦСКА было забито три или больше голов.

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    • Неудивительно, что у ЦСКА лучший результат в РПЛ по количеству пропущенных голов — в воротах «армейцев» побывало лишь семь мячей.

    В турнирной таблице «армейцы», набрав 27 очков, располагаются на третьей строчке и отстают от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

    Стоит отметить, что ЦСКА не может похвастаться стабильной игрой на своем поле. В этом чемпионате команда Гончаренко дома трижды выиграла, трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

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    «Енисей»

    «Енисей» после шестнадцати туров остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России — команда набрала 10 очков.

    Несмотря на последнее место в таблице, команде Дмитрия Аленичева удалось добиться определенного позитива в последних матчах. После четырех поражений подряд (три в РПЛ и одно — в Кубке России) красноярцы сумели набрать в двух предыдущих турах 4 очка. Сперва команда на выезде обыграла «Динамо» (2:1), а затем дома разошлась миром с «Ахматом» (1:1).

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    Победа над «Динамо» стала для «Енисея» первой гостевой в текущем чемпионате. В остальных семи матчах на выезде красноярцы шесть раз проиграли и еще один раз сыграли вничью.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «Енисей» лишь в четырех матчах сумел сохранить свои ворота сухими. В предыдущий раз это случилось еще 20 октября в поединке против «Оренбурга» (0:0).

    В то же время после шестнадцати матчей красноярцы пропустили больше всех в РПЛ — 26 голов.

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,37, на ничью — 4,50, а на победу «Енисея» — 11,00.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

    Наш прогноз на матч — победа ЦСКА и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,78.

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    Прогноз на ЦСКА — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА будет принимать «Енисей». Встреча пройдет на «Арене ЦСКА» 8 декабря. Начало — в 15:00 мск.
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