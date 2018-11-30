«Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч 14-го тура английской Премьер-лиги 30 ноября

В последний день осени, 30 ноября, «Кардифф Сити» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в рамках 14-го тура АПЛ. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон».

«Кардифф Сити»

Из-за долгой череды поражений «Кардифф Сити» еще не может покинуть зону вылета. Но в последних пяти матчах команда Нила Уорнока сделала весомый шаг к этому.

В 9-м и 12-м турах «лазурные птицы» на своем стадионе смогли одолеть «Фулхэм» (4:2) и «Брайтон» (2:1). В этих поединках «The Bluebirds» превзошли самих себя.

Если обычно количество их ударов не превышает 9-ти, то в указанных матчах валлийцы наносили как минимум 20 ударов.

Однако отметим, что в обоих поединках «Кардифф» пропускал первым, а свой победный гол с «Брайтоном» забил только на 90-й минуте.

«Вулверхэмптон»

У «Вулверхэмптона» в два раза больше очков, чем у «Кардифа» — 16. Но «волки» попали в затяжной луз-стрик. Уже пять матчей они не могут выиграть.

За эти пять поединков они смогли добыть только одно очко. Что интересно, против английского гранда — «Арсенала». Команда Нуну Эшпириту Санту тогда даже претендовала на победу, но не дотерпела четыре минуты — Мхитарян забил на 86-й.

Календарь и таблица АПЛ

С «Арсеналом» сыграли вничью, а «Хаддерсфилду» в последнем туре проиграли (0:2). Сыграли в целом ниже не очень и уж точно ниже своего действительного уровня (3 попадания в створ, 3 угловых, победа по нарушениям).

Прогноз

Думаем, то обе полосы закончатся в этом поединке. Не будем утверждать, что одна из команд добудет победу, но «птиц» удача «вряд ли поцелует», а «волков» «наконец-то чмокнет».

Тем, кто не знаком с творчеством Анатолия Полотно и Феди Карманова, объясняет нормальным языком: «Кардифф» не победит, а «Вулверхэмптон» — вполне возможно, но это не точно.

Чтобы было точно, предлагаем поставить на «ТМ 2,5» за 1,61. 0